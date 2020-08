Uomini e Donne, Pamela Berretta contro Enzo Capo: “Un morto di fama che finge e prende in giro tutti”

Pamela Berretta fa delle pesanti accuse su Enzo Capo

Nella scorsa edizione di Uomini e Donne Pamela Barretta ed Enzo Capo si hanno deciso di interrompere la loro storia d’amore. Il cavaliere, dopo la rottura con la dama, è riuscito a innamorarsi di nuovo con una donna dell’est. Ma stando alle ultime indiscrezioni l’uomo sembra che abbia tradito pure lei. A rendere nota l’informazione ci ha pensato la stessa sua ex e il noto influencer Amedeo Venza.

Il gesto di entrambi non è piaciuto per niente a diretto interessato che durante la prima registrazione stagionale ha attaccato in maniera brusca la Berretta. A quel punto quest’ultima è intervenuta con una diretta su Instagram parlando di una persona in cerca di popolarità. Ovviamente la persona in questione è Capo: “Su Uomini e Donne ci guadagniamo tutti, ma c’è chi è proprio morto di fama e finge, prende in giro tutti pur di stare lì”.

Lite nello studio di Uomini e Donne

Nella prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere dal 7 settembre, nello studio 6 dell’Elios erano presenti Enzo Capo e Pamela Berretta. La dama e il cavaliere, stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, la donna si è scagliata contro il suo ex.

Infatti ha affermato che lui è solo in cerca di popolarità: “Lascio spazio ai morti di fama che non hanno un lavoro e allora si accaniscano alla sedia per sfamarsi. Fingono di fare gli imprenditori ma non hanno niente quindi fanno di tutto per rimanere ad Uomini e Donne“. Anche se lei non ha menzionato Enzo è evidente il destinatario di tale messaggio sia lui.

Pamela Berretta dichiara di essere stata tradita da Enzo Capo

Stando alle parole di Pamela Berretta sia alla registrazione di Uomini e Donne che poi tramite la diretta Instagram, Enzo Capo l’avrebbe tradita. La dama del Trono over ha affermato di avere le prove in mano. Mentre lui ha condannato la sua ex compagna più volte, ma la quest’ultima è più che certa di ciò che dice.

“Quando ti danno della pazza è perché hai raccontato delle verità scomode! Ma come funziona? Uno tradisce, posta la foto a cena con un’altra donna poi la elimina e la colpa della sua rottura è la mia?”, ha asserito la Berretta.