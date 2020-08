Elisabetta Gregoraci al veleno contro Flavio Briatore? “Fanno tutti di testa loro…”

Flavio Briatore positivo al Coronavirus

Da qualche giorno non si fa altro che parlare della positività al Covid-19 di Flavio Briatore. Quest’ultimo dopo essere stato ricoverato in ospedale ora dovrà stare in quarantena nella sua abitazione. Ovviamente la vicenda ha sollevato una serie di polemiche coinvolgendo anche Elisabetta Gregoraci, ex moglie del noto imprenditore.

La conduttrice di Battiti Live la che a metà settembre sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha detto la sua su quello che è accaduto al padre di suo figlio Nathan Falco. Per fortuna la soubrette calabrese non ha avuto dei contatti col suo ex, anzi la donna ha riservato qualche frecciatina velenosa nei confronti di certe persone e comportamenti tenuti nel corso di queste vacanze d’agosto in Sardegna. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato la donna al giornale nazionale.

La reazione dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci

Intervistata dal noto quotidiano il Corriere della Sera, Elisabetta Gregoraci ha parlato delle sue vacanze, le precauzioni prese durante questa anomala estate e l’imminente ritorno sul piccolo schermo col GF Vip 5. Al giornalista la soubrette calabrese ha detto: “Io sto bene. Ho fatto vacanze tranquille come non mai. Niente viaggi all’estero, solo un paio di giorni in Calabria, poi Forte dei Marmi e infine in Sardegna”.

E proprio sull’isola in questione che ultimamente ha contato centinaia e centinaia di contagi sembra essere diventata lo spauracchio dei vip locali. Per tale ragione la madre di Nathan Falco ha asserito: “Capisco la voglia di evadere dopo tutto quello che abbiamo passato. Ma questo problema esiste, e non dobbiamo scordarcelo. Bisogna prendere tutte le attenzioni e le precauzioni“.

Elisabetta Gregoraci e il duro sfogo al Corriere della Sera

Anche se non lo ha menzionato, le parole pronunciate durante l’intervista al Corriere della Sera sembrano essere rivolte al suo ex marito Flavio Briatore. Un atteggiamento strafottente di quest’ultimo nei confronti del Covid-19, nelle settimane precedenti al contagio.

Per tale ragione la padrona di casa dell’evento musicale di Italia 1 Battiti Live Elisabetta ha volutamente trasparire tutto il suo disappunto. “Io sono molto attenta. Consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine. Per alcune persone divento addirittura bacchettona. Poi però ognuno fa di testa sua…”. Arriverà la replica del suo ex?