Belen Rodriguez vuota il sacco sul suo passato: ”Mi hanno cacciata da due scuole perché..”

Belen Rodriguez al centro del gossip italiano

Da qualche mese, ovvero da quando è terminata la quarantena per il Covid-19 non si fa altro che parlare della nuova separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due dopo essersi rimessi insieme nella primavera del 2019 si sono lasciati durante il periodo di lockdown. Le ragioni della rottura possono essere tante anche se si parla di un possibile tradimento da parte del ballerino napoletano.

Nel frattempo la modella argentina si è consolata nelle braccia di Gianmaria Antinolfi e subito dopo in quelle di Antonino Spinalbanese, che sembra ufficialmente la sua nuova fiamma. Senza ombra di dubbio la conduttrice di Tu si que vales è una delle professioniste più richieste, ma cosa si conosce del suo passato? Ultimamente sono spuntati degli inediti retroscena sulla vita della soubrette prima che diventasse popolare e famosa. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato la professionista di casa Mediaset.

Il passato della modella argentina

Non tutti sanno che la bella Belen Rodriguez ha mosso i suoi primi passi come modella e indossatrice a Buenos Aires, in Argentina. Successivamente, però, ha raggiunto il successo solo quando è atterrata nel nostro Paese. Prima della popolarità la vita dell’ex moglie di Stefano De Martino era completamente differente.

La sorella maggiore di Cecilia e Jeremias da adolescente aveva numerosi obiettivi. Dopo aver concluso gli studi, frequentando il liceo artistico, la ragazza si iscrisse all’Università. Scelse la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo, ma purtroppo non portò a termine gli studi perché iniziò a lavorare come modella.

Belen Rodriguez ha lasciato l’Università per fare la modella

Belen Rodriguez ricorda con serenità quel periodo della sua vita. Infatti la soubrette argentina ha confessato di essere sempre stata una brava studentessa, ma purtroppo non si comportava in modo esemplare. “Non ero secchiona, stavo attenta. Al contrario ero pessima nel comportamento. Mi hanno cacciata da due scuole“, ha confessato la madre del piccolo Santiago.

Le dichiarazioni da parte di quest’ultima hanno lasciato senza parole tanti suoi fan che non si aspettavano minimamente che lo loro beniamina avesse frequentato l’Università. Effettivamente ci è rimasta poco visto che subito dopo l’ex moglie di Stefano De Martino ha iniziato la sua carriera come indossatrice e modella.