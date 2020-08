Romina Power parla della sua malattia e ricorda: “Ho passato un’estate a letto…”

Romina Power si confessa al magazine Tv Sorrisi e Canzoni

Di recente Romina Power è stata menzionata in un articolo del magazine Nuovo. Riccardo Signoretti ha fatto sapere che a Cellino San Marco c’è stata una cena ed erano presenti sia la cantante americana che Loredana Lecciso. Pare che le due donne avrebbero fatto pace. Nel frattempo, in un’intervista realizzata di recente l’ex moglie di Al Bano ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua vita.

Qualcosa che le è accaduto dopo un viaggio e chele causò una grave malattia. Nel nuovo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni, la professionista statunitense ha parlato di varie tematiche che riguardano sia la sua carriera e la sua vita privata. Per tale ragione la donna ha reso noto qualcosa che mai ne aveva parlato in questi anni.

La malattia che la colpì dopo un viaggio in Iran

Romina Power ha iniziato a girare il Pianeta da giovane. E a propositi di escursioni, in uno di questi purtroppo ha avuto una brutta sorpresa. Nel 1969 l’ex moglie del cantautore di Cellino San Marco ha raccontato di aver fatto un viaggio in Iran del quale poche persone erano a conoscenza. Per la professionista che tre mesi fa ha perso la sorella Taryn, il rientro risultò abbastanza complicato.

Infatti, rientrata nel nostro Paese, la cantante americana ha contratto una grave patologia. E’ stata lei stessa a confessarlo in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, il periodico diretto da Aldo Vitali. “Ho passato l’estate del 1969 a letto. Avevo preso l’epatite virale dopo un viaggio in Iran. Mi arrivavano gli echi del successo. Scrivevo poesie e componevo canzoni alla chitarra“, ha dichiarato la donna.

Romina Power e le conseguenze della malattia presa durante un viaggio

In quel periodo della sua vita Romina Power era giunta al successo con il celebre brano Acqua di Mare. Un traguardo molto importante che la moglie del Maestro Al Bano Carrisi non è riuscita a godersi nel migliore dei mdi per colpa della malattia che l’aveva costretta a letto dopo il viaggio in Iran.

Per fortuna, grazie ad una serie di terapie specifiche e un po’ di sacrificio, la cantante americana è riuscita a guarire e ha ritrovato quel sorriso che la contraddistingue. non ha Una brutta esperienza che l’ha segnata tantissimo ma che nello stesso tempo l’ha fatta crescere.