Uomini e Donne anticipazioni seconda registrazione, 28 agosto: scontro tra Davide e Gianluca

Venerdì 28 agosto è stata effettuata la seconda registrazione di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo della news, pare che anche in questa occasione si sono verificati degli episodi degni di nota.

Come al solito, la conduttrice ha cominciato a parlare di Gemma, la quale si è nuovamente scontrata con Sirius. Successivamente si è passati al trono classico e sono state presentate le due donne. Molte corteggiatrici, inoltre, sono state mandate via e la situazione si è molto surriscaldata tra i due tronisti uomini.

Spoiler seconda registrazione: trono over

Nel corso della seconda registrazione di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha affrontato Sirius ancora una volta. I due hanno avuto modo di confrontarsi sui motivi che li hanno spinti ad interrompere la loro conoscenza. I presenti in studio pare non abbiano fatto altro che attaccare pesantemente Nicola, dicendogli di essersi interessato alla dama solo per creare un po’ di rumors. In tale puntata non era presente Pamela, ma comunque si è parlato di lei attraverso i discorsi di Armando, Gianni e Enzo.

Quest’ultimo si è avvicinato a Valentina chiedendo il suo numero, ma la donna si è rifiutata dicendo di non essere interessata a mettersi tra lui e Pamela. Altro assente della ripresa in questione è stato Blanda, il quale è rimasto per conoscere Roberta. Ampio spazio è stato dato al nuovo arrivato, che sembra somigliare all’attore Can Yaman. Il protagonista si è seduto al centro dello studio per presentarsi.

Le nuove troniste di Uomini e Donne

Passando al trono classico, invece, nella seconda registrazione di Uomini e Donne sono state presentate le due nuove troniste donna. Prima, però, i maschietti hanno eliminato molte ragazze ed hanno avuto anche un piccolo alterco che ha generato un po’ di fermento. Ad ogni modo, dopo aver trattato le vicende inerenti loro due, si è passati alle fanciulle. La prima tronista si chiama Sophie, è una modella che lavora per Chiara Ferragni ed ha appena 18 anni. La stessa padrona di casa ci ha tenuto a porre l’accento sulla questione.

La seconda, invece, si chiama Jessica, ha 29 anni ed ha un trascorso diverso dalla sua collega. Quest’ultima, infatti, ha un figlio di 5 anni e un passato familiare davvero molto intricato, dato che non ha avuto un buon rapporto con suo padre. Attualmente fa la tatuatrice e, di tanto in tanto, si diletta a fare la modella per racimolare qualche soldo in più.