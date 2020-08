Oroscopo domenica 30 agosto: podio per Sagittario, Vergine e Acquario

L’Oroscopo di domenica 30 agosto vede Sagittario, Vergine e Acquario sul podio. Periodo di rallentamento per i Leone. Capricorno non mollate

Oroscopo primi sei segni

1 Sagittario. Momento entusiasmante per i Sagittario. In amore state vivendo, forse, il momento più bello della vostra vita. Vi sentite appagati e sereni e questo vi conferisce fascino e forza nei rapporti di coppia. Nel lavoro vi frullano in testa parecchie idee, approfittate per mettere su qualche progetto nuovo.

2 Vergine. Ottimo inizio di giornata per i nati sotto questo segno. La giornata odierna si prospetta molto produttiva. In questo momento siete favoriti se state pensando di intraprendere un nuovo progetto o lavoro. In amore vi sentite alquanto appagati. Se, invece, siete single, sono favorite anche le nuove conoscenze.

3 Acquario. Se qualcosa vi ha turbato in questi giorni, finalmente, vi lascerà andare. L’Oroscopo del 30 agosto vi anticipa che si prospetta un periodo molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Anche nel lavoro potrebbero risolversi delle questioni che avevate in sospeso dall’inizio dell’estate.

4 Toro. Molti di voi potranno essere spinti dal desiderio di cambiamento. Attenzione alla strada che vi lasciate alle spalle. Un noto proverbio dice: “Chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa ciò che lascia, ma non sa ciò che trova”. A parte questo, però, la giornata sarà parecchio positiva e avrete modo di chiarire delle questioni in sospeso.

5 Gemelli. In amore comincerà a sbloccarsi qualcosa di molto interessante. Se siete interessati a qualcuno, fatevi avanti. Per quanto riguarda la sfera professionale, però, bisogna avere ancora un po’ di pazienza. Per assistere a delle novità importanti dovrete aspettare ancora qualche mese.

6 Bilancia. Finalmente una bella rinascita per i nati sotto questo segno. Se nell’ultimo periodo avete dovuto affrontare dei problemi in amore e delle discussioni, sappiate che d’ora in poi la strada sarà in discesa. Non dovreste affrontare ostacoli sul vostro cammino, pertanto, è il momento giusto per risolvere i conflitti.

Previsioni 30 agosto ultime sei posizioni

7 Pesci. Giornata positiva sia per quanto riguarda i sentimenti sia il lavoro. Oggi vi sentite carichi e pieni di voglia di mettervi in gioco. Questo favorirà molto la vostra carriera, specie se eravate in una fase di valutazione. A partire dai prossimi giorni potrebbe arrivare addirittura una promozione.

8 Scorpione. Molte volte vi lasciate troppo influenzare dall’umore degli altri. Cercate di pensare un po’ di più a voi stessi e di lasciare che le eventuali critiche vi scivolino addosso. Il mese si concluderà un po’ a fatica, ma non temete, a partire dal prossimo mese potrebbe esserci una bella ripresa.

9 Leone. La giornata odierna potrebbe celare delle insidie per quanto riguarda la vita professionale. Forse avete compiuto qualche scelta con troppa leggerezza e ora potreste pagarne le conseguenze. Cercate di essere un po’ più razionali e non riversate sul partner le vostre frustrazioni.

10 Cancro. I fantasmi del passato potrebbero tornare a bussare alla vostra porta, non gli aprite. Oggi potreste sentirvi un po’ malinconici e pensierosi, questo potrebbe portare ad un’insolita depressione. Sappiate che questo transito non durerà molto. Nel lavoro stanno per arrivare delle novità interessanti.

11 Capricorno. Giornata non propriamente positiva. L’Oroscopo del 30 agosto vi anticipa che potreste essere molto suscettibili, pertanto, le discussioni sono dietro l’angolo. Cercate di non chiudervi in voi stessi e di affrontare i problemi parlandone con gli altri. Nel lavoro avete molti dubbi.

12. Ariete. La giornata odierna potrebbe celare delle insidie. Oggi avrete la tendenza a credere che chiunque stia tramando qualcosa contro di voi. Cercate di non stare così sulla difensiva e di valutare in modo più obiettivo le persone che vi circondano. Nel lavoro vi sentite un po’ troppo distratti.