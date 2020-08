Chiara Ferragni tuona: “Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay…”

Chiara Ferragni entra nella polemica sul film Disney ‘Onward’

Chiara Ferragni è una che odia l’omofobia. La nota fashion blogger lo ha dimostrato molte volte con le su iniziative social, ma anche attraverso dei commenti. Di recente la moglie di Fedez è entrata nella polemica inerente il nuovo film della Disney che, per la prima volta nella storia, mostra una storia omosessuale. Una scena di Onward, è questo il titolo della pellicola, è diventata virale sul web, tra commenti entusiastici degli internauti ma nello stesso tempo sono giunte delle feroci critiche.

L’influencer che conta oltre 20 milioni di follower su Instagram si è scagliata contro coloro che criticano il mondo gay. In più la madre del piccolo Leone Lucia ha detto il suo punto di vista sulla vicenda. Affermazioni che hanno trovato il pieno appoggio degli internauti al punto che il suo nome su Twitter è balzato ai primi posti nella classifica dei top trend.

Le parole della fashion blogger cremonese

Attraverso il suo account Instagram, Chiara Ferragni ha detto: “Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay. Forse però cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, ed allo stesso modo come una donna può amare una donna”. La fashion blogger cremonese ha asserito anche che se crescendo intuisce di essere omosessuale si sentirà più accolto da una società in cui l’amore è amore, senza bisogno di etichette.

Secondo l’influencer avrà meno paura ad essere sé stesso, ad esprimere i propri sentimenti e si renderà conto che non deve sentirsi sbagliato, e che l’amore è sempre giusto. “Che problema c’è se viene insegnato un amore senza confini?”, ha affermato la moglie di Fedez.

Chiara Ferragni: “Ecco cosa dirò a mio figlio davanti a delle scene gay”

Le parole di Chiara Ferragni su Instagram hanno ricevuto una valanga di cuoricini rossi e commenti che appoggiano il suo pensiero. Poi alcuni internauti hanno chiesto all’influencer cosa dirà al figlio Leone Lucia che ha due anni, davanti a delle scene omosessuali.

A quel punto la moglie di Fedez ha risposto in questo modo: “Dirò semplicemente che sono due persone che si amano. È tanto difficile? Certi commenti mi inorridiscono”. Una scelta, quella della Ferragni, che trova il pieno appoggio da parte del rapper milanese.