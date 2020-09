Raffaella Mennoia sconvolta, l’autrice di U&D mostra le immagini: “Uccisa da persone frustrate”

Raffaella Mennoia contro la caccia

Dopo aver avuto un duro sfogo contro gli influencer, di recente Raffaella Mennoia su Instagram ha mostrato delle immagini molto forti. La storica autrice di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi è una grande amante degli animali, soprattutto dei cani. Infatti la professionista possiede un pitbull che si chiama Saki, che ama più di sé stessa r che per lui farebbe di tutto.

Ma la donna non si occupa solamente di questi animali, infatti osservando il suo account Instagram, è possibile vedere che la Mennoia è particolarmente sensibile ad ogni questione che riguarda il maltrattamento degli animali di ogni tipo. Ad esempio, uno degli ultimi post riguarda una vicenda abbastanza delicata, ossia quello della caccia. Lo scopo di Raffaella è quello di sensibilizzare i suoi follower ad impedire questo tipo di sport, condividendo uno scatto a forte impatto visivo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Lo sfogo dell’autrice di Uomini e Donne

Raffaella Mennoia è assolutamente contraria alla caccia. A renderlo noto è stata la stessa autrice di Uomini e Donne, Temptation Island e C’è Posta per Te grazie al suo ultimo post condiviso su IG. Lo scatto in questione, che è davvero scabroso, mostra un cacciatore con il cadavere di un grande esemplare di alce. Un’immagine che di certo fa riflettere moltissimo di come sia crudele l’essere umano.

A corredo della foto, il braccio destro di Maria De Filippi ha utilizzato la seguente didascalia. Senza giri di parole la donna ha scritto: “Una creatura meravigliosa uccisa da persone che sfogano le proprie frustrazioni sui deboli, mentre i governi rimangono a guardare. Ricordatevelo quando sarà il momento di votare. Chi vota un partito PRO #CACCIA al servizio dei #CACCIATORI si rende complice di questo. #noallacaccia“. (Continua dopo il post)

Il popolo del web contro la caccia e a favore di Raffaella Mennoia

I numerosi follower di Raffaella Mennoia, sotto il post in questione hanno scritto dei commenti indignati dalla cattiveria da parte del cacciatore nell’uccidere quell’esemplare di alce. Ovviamente tutto il popolo del web si è schierato contro questa pratica appoggiando lo sfogo social della storica autrice di Uomini e Donne.

E a proposito del dating show di Maria De Filippi, quest’ultima e Mediaset hanno deciso di anticipare la messa in onda. Infatti l’edizione 2020/2021 partirà lunedì 7 settembre alle 14:45 su Canale. Mentre la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno si sposterà il sabato pomeriggio prima di Verissimo.