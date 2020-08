DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 1° settembre: Can e Sanem dormono insieme

Cinquantacinquesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. La serie con il ritorno di Uomini e Donne subirà dei sostanziali cambiamenti per la messa in onda.

Infatti sabato 5 settembre verranno trasmessi due episodi, poi lunedì 7 in prima serata altri tre appuntamenti e poi ogni sabato pomeriggio prima di Verissimo. Gli spoiler della prossima puntata rivelano che Can e Sanem trascorreranno la notte insieme, mentre Deren sarà arrabbiato col Divit per avergli dato buca.

Can e Sanem trascorrono la notte insieme

Le anticipazioni del 55esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì 1 settembre 2020, svelano che Sanem e Can dopo essere rimasti intrappolati in ascensore passeranno la notte insieme. La secondogenita degli Aydin quando si addormenterà avrà un incubo, perché sognerà di vedere Emre in giardino dire al Divit che lei oltre ad ingannarlo per mesi gli ha fatto perdere la licenza di fotografo. Il suo datore di lavoro quando udirà l’affascinante aspirante scrittrice piangere dal corridoio la consolerà.

A quel punto l’uomo le regalerà una catenina, un dona che aveva intenzione di darle il giorno del suo compleanno. La sorella di Layla dopo essersi mostrata abbastanza commossa, quando il fotografo le darà una mano ad indossare la collana, gli chiederà di rimanere con lui fino a quando non si addormenterà di nuovo. Il giorno dopo Sanem si sveglierà tra le braccia di Can. A quel punto la ragazza deciderà di preparare la colazione ma purtroppo sarà immangiabile.

Deren furiosa col Divit

Gli spoiler della prossima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivela anche che Can e Sanem si recheranno alla Fikri Harika. Per evitare che gli altri sospettano di loro, i due entreranno in ufficio separatamente. Intanto Deren sarà furiosa quando vedrà arrivare il Divit, chiedendogli per quale ragione non si è presentato all’appuntamento per il concerto la sera prima. L’affascinante fotografo apprenderà che la direttrice creativa della sua agenzia si è molto preoccupata per lui.

Quindi si scuserà con lei spiegandole di essere rimasto chiuso in ascensore con la giovane aspirante scrittrice. Successivamente Mevkibe si presenterà nell’azienda dove lavorano le figlie per fare una sorpresa a Can. La ragazza farà credere alla madre di aver passato la notte da Ayhan, e nel momento in cui il Divit apparirà molto agitato, lo imboccherà col borek preparato dalla donna per non fargli dire nulla.