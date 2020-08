Irene Capuano negativa al tampone, ma il web non ci crede: “Lo fa per accettare i lavori” (FOTO)

Nell’elenco di persone che potevano, o potrebbero, aver contratto il Covid c’è anche Irene Capuano che, tuttavia, ha appena annunciato di essere uscita negativa al tampone. Il modo in cui la protagonista ha comunicato la notizia, però, ha fatto storcere il naso a parecchie persone.

La più critica e perentoria è stata Deianira Marzano, la quale l’ha accusata di aver raccontato una bugia. A suo avviso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe finto di essere negativa solo per poter continuare a lavorare.

Irene svela di essere negativa al tampone

In questo periodo Irene Capuano è finita al centro dell’attenzione in quanto accusata di avere il Covid e di aver taciuto, in realtà, è negativa al tampone. Ieri, infatti, la fanciulla ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha detto di voler rispondere alle recenti critiche in merito alle sue condizioni di salute. Nel caso specifico, ha dichiarato pubblicamente di non aver contratto il Coronavirus, nonostante sia stata a contatto con effettivi positivi.

La ragazza, però, probabilmente satura delle polemiche, ha voluto accompagnare la sua dichiarazione con un gesto poco gradito dal web. In particolar modo, Irene ha fatto il segno delle corna contro tutti gli invidiosi e coloro i quali le hanno augurato di essere positiva. Ad ogni modo, nonostante l’esito, la Capuano ha detto che dovrà comunque stare in isolamento per precauzione e poi ripetere nuovamente il tampone. (Continua dopo la foto)

Le accuse contro la Capuano

Il suo comportamento non è piaciuto a molte persone, tra cui l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima avrebbe accusato lei, e tutti gli influencer che si sono comportati allo stesso modo suo, di aver mentito. Secondo questa versione dei fatti, dunque, Irene Capuano potrebbe aver finto di essere negativa al tampone solo per poter continuare a svolgere il suo lavoro. Ovviamente, si tratta di accuse molto pesanti, che qualora risultassero vere, sarebbe molto grave.

Ad ogni modo, una fan di Deianira ci ha tenuto a dare una versione differente di quanto detto da Irene. Nel dettaglio, al persona in questione ha detto che molte persone, pur risultando negative, devono comunque mettersi in quarantena per 14 giorni se sono state a contatto con positivi. Questo, dunque, potrebbe anche essere il caso dell’ex fidanzata di Luigi Maatroianni. La Marzano ha accettato questa ipotesi, ma ha continuato ad essere un po’ scettica.