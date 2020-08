Oroscopo 31 agosto 2020: nuovi progetti per molti segni, cautela per altri

L’Oroscopo del 31 agosto esorta alcuni segni ad approfittare del momento per fare nuovi progetti, tra questi Capricorno e Toro. Leone e Cancro farebbero bene a ponderare le prossime scelte

Previsioni 31 agosto da Ariete a Vergine

Ariete. Questo potrebbe essere un momento molto importante per i nati sotto questo segno. Alcuni di voi sono giunti ad un punto di rottura, pertanto, è necessario un cambiamento. In amore ci sono buone opportunità in vista. Nel lavoro, invece, dovete prestare attenzione, non tutto potrebbe essere ciò che sembra.

Toro. Oggi sarete pervasi da una grande voglia di libertà. Ci sarà anche una certa tendenza a non fidarsi del prossimo. Molte volte tendete a rifiutare le opinioni altrui, semplicemente perché sono diverse dalle vostre e questo potrebbe portare a qualche discussione. Nel lavoro sentite bisogno di cambiare qualcosa.

Gemelli. Se siete in procinto di prendere una decisione importante nel lavoro, meglio ponderare con attenzione. L’Oroscopo del 31 agosto vi esorta ad essere cauti anche in amore. La giornata potrebbe essere un po’ nervosa e questo potrebbe portare alla nascita di qualche piccolo diverbio o incomprensione.

Cancro. In amore ci sono buone opportunità di recuperare qualcosa in sospeso. Se state cambiando lavoro o vi state cimentando in un nuovo progetto, fareste bene a ponderare con attenzione la situazione prima di prendere decisioni affrettate. Non è il momento di investire denaro.

Leone. Al momento c’è qualcosa che vi turba, le finanze. Cercate di non fare spese eccessive perché potreste aver bisogno di denaro molto presto. In amore ci sarà una grande voglia di cimentarvi in nuove relazione. Se, invece, siete già in coppia, cercate di non trascurare il partner.

Vergine. Questo è un periodo molto positivo per fare progetti per il futuro. Se state pensando di compiere un passo importante, sia nel lavoro che nell’amore, approfittate di questo transito favorevole. Siete creativi e pieni di spirito d’iniziativa, questo favorirà moltissimo la vostra carriera.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molto presto arriveranno delle soddisfazioni in campo lavorativo, ma dovete continuare ad avere pazienza. In amore, invece, c’è possibilità di recuperare delle questioni irrisolte. Se non vi sta bene qualcosa, parlatene con calma, senza alzare troppo i toni rischiando di incorrere in spiacevoli discussioni.

Scorpione. I nati sotto questo segno dovrebbero imparare a farsi scivolare le cose addosso. Cercate di non dare peso a tutto ciò che dicono o pensano gli altri. Questo non vuol dire essere egoisti, ma imparare a distinguere ciò che vi riguarda da cose che non sono sotto la vostra responsabilità.

Sagittario. Momento un po’ delicato per quanto riguarda le finanze. Se siete in procinto di fare qualche spesa importante, valutate con attenzione e non fate il passo più lungo della gamba. In amore potrebbe esserci qualche piccola incomprensione, dovuta forse ai troppi pensieri che avete al momento.

Capricorno. L’Oroscopo del 31 agosto vi esorta a concentrarvi sul futuro. Oggi ci sarà una certa dose di ottimismo che vi aiuterà sicuramente nel prendere decisioni. La fortuna è dalla vostra parte, ma starà a voi giocare bene tutte le carte. In amore è il momento di mettersi di nuovo in gioco.

Acquario. La Luna entra nel vostro segno e questo vi conferirà una certa razionalità. Oggi ci sarà una certa tendenza a reprimere le emozioni in favore della testa. Nel lavoro sarete in grado di prendere le decisioni giuste, mentre nei sentimenti potreste correre il rischio di raffreddare un po’ i rapporti di coppia.

Pesci. In amore siete pervasi da alcuni dubbi, forse avete compiuto delle scelte troppo impulsive di cui vi state pentendo. Ad ogni modo, il periodo è molto positivo per quanto riguarda l’amore specie in merito alle nuove conoscenze. Buon momento per prendere delle decisioni sul lavoro.