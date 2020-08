Eliana Michelazzo torna a casa: ‘Spavento ma nulla di grave’, ecco le sue parole dopo la corsa in ospedale

Eliana Michelazzo era stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute per aver contratto il Covid-19. Ma adesso è tornata a casa e ha spiegato come sono andati gli accertamenti.

Eliana Michelazzo positiva al Covid-19: corsa in ospedale

Qualche giorno fa Eliana Michelazzo aveva confessato sui social di aver eseguito il tampone per il Covid-19 e di aver scoperto di essere positiva. Infatti, ha iniziato ad avvertire alcuni sintomi come la perdita di gusto e olfatto e spossatezza, tanto da dormire profondamente molte ore al giorno.

La notizia non ha fatto in tempo a fare il giro del web che all’improvviso le sue condizioni si sono aggravate e l’ex manager di Pamela Prati è stata portata d’urgenza al pronto soccorso del Gemelli di Roma. Ha aggiornato lei stessa chi la segue sui social che la mattina ha avvertito un senso di soffocamento e ha vomitato sangue.

Il ritorno a casa e le sue condizioni

Alla sera, tuttavia, Eliana ha scritto una storia Instagram per tranquillizzare tutti. Ha scritto che è rientrata a casa. Ha preso un bello spavento, ma ha effettuato alcuni accertamenti in ospedale e per fortuna sono buoni, nulla di grave. Diciamo che il tutto rientra “nella prassi del Covid-19“. Adesso deve continuare a stare in quarantena con la sua cura e se ci saranno altri problemi dovrà chiamare l’ospedale.

Probabilmente i sintomi avvertiti al mattino sono a causa di una bronchite che sta arrivando. Eliana ha poi raccontato ad AdnKronos che è stata ricoverata nella sezione Covid e che è stata trasportata poi a casa con un servizio apposito. Appena si sentirà un po’ meglio risponderà agli utenti che le hanno scritto in questi giorni. (Continua dopo la foto)

Il racconto al Billionaire

Sono lontani i tempi in cui Eliana era la manager di Pamela Prati e accusata da tutta Italia di essere una truffatrice insieme alla showgirl e a Pamela Perricciolo. Sulla vicenda di Mark Caltagirone è piombato il silenzio mediatico ma le vicende legali sono ancora in corso. Nel frattempo Eliana ha iniziato una nuova vita e nelle settimane precedenti si è concessa del relax in Sardegna.

La notte di Ferragosto l’ha trascorsa al Billionaire di Flavio Briatore e in un’intervista ha raccontato che le persone non hanno rispettato il distanziamento sociale e nessuno aveva la mascherina. “Erano tutti ammassati e sudati“, ha detto, prima di ammettere di essere stata troppo ingenua.