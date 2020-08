Temptation Island: svelate le sei coppie protagoniste della nuova edizione

Ecco chi sono i protagonisti della prossima edizione del programma condotta da Alessia Marcuzzi

Temptation Island: Alessia Marcuzzi al timone di un’edizione nip

Da sette anni Filippo Bisciglia conduce con successo Temptation Island, il docu-reality su coppie che si separano per 21 giorni per mettere alla prova la loro relazione. Nei villaggi delle fidanzate e dei fidanzati, però, sono presenti ragazzi e ragazze single con il compito di tentarli e mettere alla prova i loro sentimenti. Da un paio d’anni a questa parte Maria De Filippi ha anche pensato di realizzare l’edizione vip, prima affidata a Simona Ventura, poi ad Alessia Marcuzzi.

Tuttavia, dopo due edizioni vip, quest’anno non ci sarà. Abbiamo visto che nell’edizione di Filippo Bisciglia, andata in onda a luglio, c’erano due coppie note, ma l’edizione di Alessia Marcuzzi di settembre avrà tutte coppie nip. Lei e Maria hanno concordato che il pubblico si identifica di più. Ma c’è anche la voce che non si voglia andare contro il Grande Fratello Vip.

La prossima edizione, dunque, inizierà il 9 settembre in prima serata su Canale 5. Alessia Marcuzzi ha definito le coppie eterogenee e pian piano il profilo Instagram ufficiale della trasmissione ha svelato chi sono tutti i protagonisti che affronteranno il famoso viaggio nei sentimenti.

Le sei coppie protagoniste

Le prime due coppie sono state presentate da un promo pubblicitario che fatto conoscere al pubblico Carlotta e Nello, Nadia e Antonio. Nella prima lei, dopo sette anni di relazione, vorrebbe o lasciarsi o sposarsi. La seconda, invece, ha già attirato le pagine trash dei social. Lui ha dieci anni in più della sua compagna ma non accetta che lei sia molto viziata e attaccata al cellulare. Nadia non ha intenzione di essere “quella che lava, pulisce e cucina“.

La terza coppia è formata da Anna e Gennaro, insieme da sei anni. Lei ha rifiutato una proposta di matrimonio e dopo vari tira e molla vuole dare una svolta al rapporto. La quarta coppia è formata da Speranza e Alberto. Lui dopo 16 anni di relazione non riesce a vedere un futuro con la sua fidanzata.

La quinta coppia è formata da Sofia e Amedeo. Hanno una relazione da 11 anni ma non convivono. Lei vuole una famiglia. La sesta ed ultima coppia è formata da Serena e Davide. Per le modalità con cui è nata la loro storia (di due anni e otto mesi) lui è eccessivamente geloso. Che cosa ne pensate?