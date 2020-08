Paolo Brosio rinuncia al Grande Fratello Vip: ecco chi potrebbe entrare nella Casa al suo posto

Dato per certo nella quinta edizione del reality, pare che Brosio abbia rifiutato l’offerta di Alfonso Signorini. Ecco le ultime indiscrezioni

Grande Fratello Vip: Paolo Brosio rifiuta, in arrivo un sostituto?

Ci siamo quasi, la quinta edizione del Grande Fratello Vip arriverà in prima serata su Canale 5 a partire dal 14 settembre con un doppio appuntamento settimanale il lunedì e il venerdì. Il cast è già pronto ma non è ancora stato reso noto. Nel frattempo continuano le varie indiscrezioni.

Una di queste vuole che Paolo Brosio abbia rifiutato di partecipare al reality. Nelle ultime settimane il suo nome era tra quelli certi, ma raggiunto da Novella 2000, lo stesso Brosio avrebbe detto che non andrà e che non ci sarà nessun Grande Fratello Vip per lui. Il settimanale diretto da Roberto Alessi ha anche ironizzato sul fatto che lui, molto devoto alla Madonna, non abbia potuto dire una bugia. Ma quale sarà la verità?

Voce degli ultimi giorni, invece, riferita dal settimanale Oggi, è la presenza di Cecilia Capriotti. Lei non era mai stata nominata da nessun sito fino ad ora. Che sia stata presa come sostituta di qualcuno, magari proprio di Paolo Brosio, che si è ritirato all’ultimo momento? Difficile a dirsi per ora. Il settimanale riferisce, comunque, di un lungo colloquio dell’ex isolana con la produzione.

La quinta edizione

Alfonso Signorini ha convinto Mediaset con la conduzione della quarta edizione del reality a inizio 2020. Certo, per il conduttore non è stato semplice. Prima l’ha messo in difficoltà il doppio appuntamento settimanale e poi l’emergenza sanitaria per la diffusione del Coronavirus che l’ha costretto a condurre da uno studio vuoto di Milano.

Con Signorini, ad ogni modo, è sempre stato presente l’amico e opinionista della quarta edizione Pupo. Il cantautore, infatti, è stato riconfermato immediatamente anche per la prossima edizione. Accanto a lui ci sarà Antonella Elia. Questa scelta ha destato molto scompiglio nel web. La showgirl, concorrente della quarta edizione, è anche reduce dall’esperienza a Temptation Island, ma molti parlano di favoritismi, accordi e protezione.

Le ultime indiscrezioni

Si sta parlando da mesi del possibile cast del Grande Fratello Vip 5, ma nelle ultime settimane ci sono state più smentite e rifiuti che conferme. Le uniche due vip che hanno confermato la loro presenza sono Patrizia De Blanck e Elisabetta Gregoraci. Nicola Ventola, Eva Grimaldi, Ludovica Pagani e Giovanni Terzi, dati per certi, hanno smentito. Altri hanno rifiutato come Maddalena Corvaglia, Alessandra Mussolini, Gabriel Garko.