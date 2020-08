Pierluigi Diaco sospeso da RTL 102.5 dopo lo scontro con Giusy Legrenzi? [VIDEO]

Pierluigi Diaco fatto fuori dalla nota emittente radiofonica?

Stando ai palinsesti estivi della tv di Stato, Pierluigi Diaco andrà in onda su Rai Uno con Io e Te fino a venerdì 4 settembre 2020. Un format che non è stato riconfermato dai vertici di Viale Mazzini perché di certo non ha brillato negli ascolti, battuto tutti i giorni dalla soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Il giornalista, inoltre, da anni è impegnato anche in radio, su Rtl 102.5, dove insieme a Fulvio Giuliani, Davide Giacolone e Giusy Legrenzi conduce la trasmissione radio-tv ‘Non Stop New’s.

E a proposito di questo di recente con quest’ultima c’è stato una violenta discussione in diretta. Secondo quanto riportato da Wolfbreak News, il professionista sarebbe stato sospeso dal programma radiofonico. Nel portale si legge: “A Diaco è costato a causa dell’ alterco avuto con la collega Giusi Legrenzi la sospensione immediata dal programma di RTL 102.5”.

Il giornalista si scontra con Giusy Legrenzi

La forte discussione tra Pierluigi Diaco e Giusy Legrenzi è avvenuta recentemente in un nuovo appuntamento di ‘Non Stop News’ su RTL 102.5. In quell’occasione si stava parlando dell’emergenza sanitari per il Covid-19. Il giornalista ha detto che fosse stato meglio cambiare argomento perché in questi mesi se ne è parlato troppo annoiando il pubblico.

A quel punto è intervenuta Giusy Legrenzi che ha lanciato una frecciatina velenosa al collega ammettendo: “Davide, io torno sull’attualità, perché faccio questo mestiere e l’attualità ci richiede di occuparci anche di questioni legate al Covid”. Stando al portale citato prima, i due avrebbe continuato a litigare anche fuori onda. Pare che il padrone di casa di Io e Te avrebbe rivolto delle affermazioni poco carine e soprattutto offensive nei confronti della donna. (Continua dopo il video)

Pierluigi Diaco fuori da RTL 102.5?

Questa lite ha comportato la sospensione di Pierluigi Diaco da RTL 102.5? Al momento non abbiamo informazioni in atto e quali provvedimenti sono stati presi nei confronti della collega Giusy Legrenzi.

La cosa certa è che da lunedì 7 settembre 2020 l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi non sarà più alla guida di Io e Te. Infatti, al suo posto andrà in onda il nuovo programma di Serena Bortone che occuperà lo spazio di Vieni da me di Caterina Balivo, fuori dalla tv di Stato.