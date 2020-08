Elettra Lamborghini smaschera alcuni vip: “Hanno il Covid e vanno in giro…”

Elettra Lamborghini contro i vip che hanno il Covid-19

Negli ultimi giorni Elettra Lamborghini sembra essere un fiume in piena. La ricca ereditiera, infatti, ha deciso di smascherare tutti i personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo che secondo lei sono positivi al Coronavirurs ma continuano ad andare in giro indisturbati. L’ex giudice di The Voice of Italy è molto amata e seguita dal pubblico, in particolare quello social.

La donna ha un grande carisma e soprattutto una personalità abbastanza forte e stravagante. In questo ultimo periodo la ragazza che presto convolerà a nozze col fidanzato, si è mostra ai suoi follower per quello che. Infatti non è una che si nasconde dietro ad un dito, anzi dice le cose in faccia e mesi fa ha anche smascherato tutti coloro che non rispettavano il periodo di lockdown.

Lo sfogo della ricca ereditiera

Di recente Elettra Lamborghini è tornata alla carica smascherando molti vip e pseudo vip che sono risultati positivi al Covid-19 ma che continuano a farsi le vacanze in varie parti d’Italia facendo finta di non avere nulla. “Ci sono alcuni personaggi famosi, i cosiddetti vip, che hanno contratto il Coronavirus e se ne vanno in giro come se non fosse successo niente”, ha detto la ricca ereditiera.

Ma lo sfogo di quest’ultima non è terminato qui, infatti con tono furioso ha continuato in questo modo: “So questa cosa per certo visto che erano in compagnia di altre persone, non appartenenti al mondo dello spettacolo, che hanno contratto il virus. Quindi tutti quelli che facevano parte di quel gruppetto sono positivi”.

La decisione di Elettra Lamborghini sul suo matrimonio con Afrojack

Nelle ultime ore Elettra Lamborghini ha confessato a tutti i follower di Instagram, oltre cinque milioni, di aver preso una decisione importante riguardo il suo matrimonio col fidanzato Afrojack. La scelta non riguarda la sua storia d’amore col noto dj, ma tutti gli invitati alla cerimonia nuziale. In pche parole la ricca ereditiera vuole che tutti i suoi ospiti facciano il tampone per il Covid-19 prima di partecipare alla cerimonia in chiesa e poi al party.

In questo modo la donna potrà garantire un ambiente sicuro e godersi il giorno più importante della sua vita in modo sereno e senza pensieri. La stessa x giudice di The Voice of Italy si è sottoposta al tampone, risultando negativo. Le parole della Lamborghini sui vip ha sollevato un polverone mediatico e molti seguaci hanno chiesto alla diretta interessata i nomi di questi vip.