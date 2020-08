Bianca Guaccero arriva l’annuncio che tutti aspettavano: “Felice di tornare…”

Bianca Guaccero torna al suo vecchio amore

Dopo le notizie iniziali per una possibile cancellazione dai palinsesti di Rai Due, tra pochi giorni Bianca Guaccero per il terzo anno consecutivo sarà alla guida di Detto Fatto. M per la professionista pugliese non sarà il suo unico impegno di lavoro. Infatti, oltre a condurre il programma di tutorial della seconda rete, ritornerà sul set per la realizzazione di una fiction. Con lei ci sarà anche la grande Loretta Goggi e Marco Bocci per la regia di Cinzia Th Torrini, la stessa di Elisa di Rivombrosa.

Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso il suo account Instagram, coinvolgendo tutti coloro che la seguono sul noto social network. Quest’ultimi non vedono l’ira di averla nuovamente nel suo ruolo iniziale, ovvero quello d’attrice. Le riprese della serie sono iniziate e su IG ha detto: “Stiamo preparando un nuovo progetto per voi.. felice di tornare sul set…per una nuova serie per Rai 1. Stanno per cominciare le riprese… stay tuned!”.

La conduttrice di Detto Fatto sta girando una nuova fiction

Ovviamente l’annuncio di Bianca Guaccero su Instagram ha lasciato senza parole tutti i suoi follower. Infatti, in pochissimo tempo il post in questione ha ricevuto migliaia di cuoricini rossi e tanti commenti che si complimentano con la professionista pugliese.

Tra questi anche molti colleghi e personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Oltre ad essere felici per il ritorno di Detto Fatto su Rai Due, sono felici per il ritorno alla recitazione da parte della loro beniamina.

Il cast della nuova serie Rai diretta da Cinzia Th Torrini

Di recente è stato reso noto che Bianca Guaccero sarà nel cast della nuova fiction targata Rai diretta da Cinzia Th Torrini. Quest’ultima è una regista molto conosciuta, infatti negli anni ha diretto serie come: ‘Sorelle’ ed ‘Elisa di Rivombrosa’. Ultimamente è ritornata a lavoro con un progetto tutto nuovo che andrà in onda prossimamente sulla prima rete della tv pubblica.

Al momento non si hanno tantissime informazioni sullo sceneggiato, ma sappiamo che ci sono nomi importanti nel cast. Oltre alla padrona di casa di Detto Fatto troveremo anche: Marco Bocci e Loretta Goggi. Ma ci sarà pure Violante Placido e Marco Cocci. Inoltre, pare che la professionista pugliese ricoprirà il ruolo di Rosa, uno dei personaggi principali della seria e sembra che sia una donna abbastanza seria.