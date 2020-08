Beautiful, spoiler 1 settembre 2020: Steffy scopre che Thomas si sposerà

Martedì 1 settembre 2020 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata della soap opera Beautiful. Centrale sarà la storyline di Hope, che ha deciso di sposare Thomas dopo la dolce proposta di Douglas, senza sapere che il bimbo è stato manipolato dal padre. Dopo diverse titubanze, la Logan Junior ha ascoltato la richiesta del piccolo, desideroso di avere una madre dopo la morte di Caroline. Liam e Brooke sanno che Hope si metterà nei guai, ma non potranno fare nulla per fermarla.

Nelle puntate di Beautiful appena andate in onda inoltre, Xander ha scoperto le prove che incastrano Thomas. Il giovane infatti ha esaminato il gps della sua macchina, scoprendo che il giovane era sulla stessa strada in cui la Barber è rimasta priva di vita. Xander avrebbe voluto chiamare la polizia ma è stato fermato da Zoe, che gli ha anche impedito di dire a Hope e Liam la verità su Beth.

Beautiful anticipazioni della puntata in onda su Canale 5 martedì 1 settembre 2020

Hope è certa di aver fatto la scelta giusta e non vuole sentire ragioni. Sposerà Thomas e sarà la madre di Douglas, come gli ha promesso. Ormai la sua storia d’amore con Liam è naufragata dopo aver saputo della notte con Steffy. Brooke ha provato a farla ragionare nelle puntate di Beautiful della settimana mettendola in guardia rispetto la pericolosità di Thomas, ma senza alcun successo. Lo stesso Liam è rimasto sconvolto dalla notizia del matrimonio e ne ha parlato a lungo con Brooke.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Liam tenterà di dissuadere Hope dal suo intento di sposare Thomas. Il giovane Spencer nella puntata di lunedì va dalla ex moglie per un confronto, senza sapere che anche Brooke ha avuto la stessa idea.

Hope sposerà il giovane Forrester

Continuando con gli spoiler di Beautiful della puntata su Canale 5 di martedì 1 settembre 2020, anche Katie e Donna vengono a sapere della decisione di Hope e ne restano sconvolte, credendo che la giovane stilista ami ancora Liam. Ridge invece sarà contento delle imminenti nozze.

Infine, nell’episodio di Beautiful di martedì, Steffy scoprirà che suo fratello convolerà a nozze con Hope. La Forrester junior sarà al settimo cielo, visto che in questo modo potrà avere Liam tutto per sé. Anche suo padre Ridge ne sarà lieto e le farà capire di tifare per la sua storia con l’ex marito Spencer. I due si rimetteranno insieme? Non resta che attendere le prossime anticipazioni.