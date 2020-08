Un posto al sole, spoiler 1 settembre 2020: Susanna ha sensi di colpa

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata in onda su Rai 3 martedì 1 settembre 2020 vedono Susanna in crisi. La bella avvocatessa si è presa una cotta per Eugenio Nicotera e Niko è all’oscuro di tutto, immerso nei preparativi per l’imminente matrimonio. Intanto, Fabrizio sarà lontano da Napoli per un viaggio di lavoro in Russia, che riserverà un’inaspettata sorpresa. Una bella e affascinante donna infatti, finirà per entrare nella sua vita.

Nelle puntate di Un posto al sole andate in onda di recente, abbiamo visto come Susanna sia turbata dalla cotta per Nicotera. Dal canto suo, Viola è sempre più distante dal marito, anche se Ornella e Raffaele hanno fatto di tutto per farlo riavvicinare. Filippo e Serena invece, dopo la scoperta fatta dal Sartori sul conto di Leonardo, sembrano ormai arrivati al capolinea. C’è stato spazio anche per siparietti comici grazie a Cutugno e ai suoi bizzarri tentativi di conquistare il cuore di Dolly.

Un posto al sole anticipazioni puntata di martedì 1 settembre 2020 in onda su Rai 3

Il matrimonio di Susanna e Niko è ormai alle porte. Poggi è al settimo cielo e non fa altro che pensare alla sua vita da uomo sposato. Susanna invece è assalita dai dubbi e dai sensi di colpa per quanto successo con Nicotera. Nelle puntate di Un posto al sole andate in onda la scorsa settimana inoltre, abbiamo visto quanto Clara sia ancora tormentata dal passato e come, nonostante i suoi problemi, abbia ancora un forte sentimento per Alberto.

Clara ha chiesto aiuto a Giulia e Angela, che le hanno sconsigliato di frequentare Palladini. La giovane però non le ascolterà, finendo per mettersi nei guai. Stando agli spoiler di Un posto al sole, tutto ciò non farà altro che far allontanare Patrizio, preso sentimentalmente da lei.

Angela affronta la futura moglie di Niko

Nella puntata di Un posto al sole in onda su Rai 3 martedì 1 settembre 2020, Angela sarà assalita dai dubbi. Saputo cosa è successo tra Susanna e Niko, sarà sul punto di rivelare tutto al fratello. Dopo una lunga riflessione, Angela deciderà invece di affrontare Susanna.

Come raccontano gli spoiler di Un posto al sole, Susanna, dopo aver parlato con Angela, sarà costretta a far chiarezza sui suoi sentimenti e verrà assalita dai sensi di colpa. Niko invece sarà così preso dai preparativi da non accorgersi del malessere della sua futura sposa. Infine, Fabrizio approfondirà la conoscenza della misteriosa ed affascinante donna incontrata in Russia.