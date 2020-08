Simona Ventura rivela: “I miei figli faranno il tampone prima del test”

Simona Ventura consiglia di sottoporre tutti i bambini al tampone

Simona Ventura conduttrice di 55 anni è mamma di tre ragazzi e proprio per questo motivo si è esposta parecchio nella faccenda coronavirus. Ha consigliato a tutti di sottoporre i propri figli al tampone sia per dovere che per rispetto nei propri confronti e nei confronti degli altri.

Per i bambini ed anche per gli insegnanti è un dovere perché qualora ci fossero dei positivi potrebbero essere immediatamente isolati evitando il contagio comune di numeri elevati di bambini e inevitabilmente famiglie.

Non ci si può permettere di cadere nel secondo lockdown perché questa volta andrebbe decisamente peggio. Il Paese non è nelle condizioni di poter sopportare la stessa situazione a distanza di pochi mesi. Le famiglie ancora oggi stanno vivendo la difficoltà economica e non va bene per niente. Tutto adesso è tra le mani delle maestre e degli insegnanti in generale di ogni ordine e grado che devono fare attenzione ad ogni piccolezza. Tutto molto più degli anni passati perché adesso la posta in gioco è elevata.

Simona Ventura, test sierologici per tutti per dare sicurezza e serenità

Simona Ventura afferma che la scuola deve essere un porto sicuro per tutti, adesso come in realtà avrebbe dovuto esserlo anche prima. Tutti devono poter rientrare al lavoro vincendo la paura rimanendo in attesa di potersi ricongiungere quando sarà possibile. Lavorare con lo smartworking, mantenere vivi i rapporti tramite cellulari e computer è la cosa più brutta che ha reso la comunità un po’ egoista.

I suoi figli hanno 14 e 20 anni Caterina e Giacomo, il più grande invece si chiama Niccolò ed ha 21 anni. Niccolò e Giacomo sono i figli dell’ex marito, Stefano Bettarini, invece Caterina è la figlia adottiva. Hanno già eseguito il tampone e sono tutti risultati essere negativi. Si sottoporranno anche in seguito al test per avere certezza prima di rientrare a scuola ed al lavoro. Sono stati anche loro in vacanza con responsabilità. Ci ha tenuto a sottolinearlo soprattutto dopo la questione Flavio Briatore.

Quando rivedremo Simona Ventura in TV?

Per quanto riguarda la vita lavorativa Simona Ventura è sparita da qualche tempo dalla TV italiana. Non si è più mostrata in pubblico in assenza di proposte lavorative. Ma secondo quanto ha rivelato potrebbe tornare a breve più carica che mai.

Qualcuno pensava di poterla vedere alla conduzione di Temptation Island proprio come qualche anno fa. Invece al suo posto a grande richiesta ci sarà Alessia Marcuzzi.