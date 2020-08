Elettra Lamborghini, grande paura per lei ecco cosa è successo

Elettra Lamborghini, un uomo le ha chiesto una foto e lei ha rifiutato

Elettra Lamborghini si è sfogata su Instagram raccontando quanto accaduto proprio nelle scorse ore. Qualche sera fa ha fatto una semplice passeggiata giusto per scaricare lo stress dato che è stata tanto impegnata fino ad ora e che a partire da questa settimana non avrà più tempo per far nulla. La cantante è tanto con i preparativi delle nozze con Afrojack che si avvicinano sempre di più.

La sua passeggiata di relax si è trasformata in una tortura perchè la donna si è imbattuta in un personaggio parecchio strano. Stava per piovere, lei era sola e stava per tornare a casa abbastanza in fretta. Quando un individuo le ha chiesto un selfie. Lei senza vergogna ammette di avergli detto di no perché poteva essere anche una persona malintenzionata.

Elettra Lamborghini si è comportata male ma non ha alcun senso di colpa

Elettra Lamborghini ha mostrato ai suoi follower che era ormai vicino casa, mancava qualche minuto alla mezzanotte quando all’improvviso un tipo si è affiancato a lei e le ha chiesto di scattare una foto. Forse è stata maleducata, o forse è passata per tale, rimane che non si è posta nemmeno il dubbio o la domanda. Ha pensato a se ed ha fatto benissimo, lo ha soltanto guardato male perché si è spaventata. Tra l’altro ha avuto l’impressione si trattasse di una cattiva persona.

Ciò che critica e per cui accusa l’uomo è che l’ha fermata proprio a mezzanotte, al buio, mentre era da sola, ovviamente c’è da aspettarselo che una ragazza si spaventi. Che si tratti di una persona con o senza mascherina qualunque donna si sarebbe mostrata in preda al terrore.

La cantante diffida di chiunque, a partire dal coronavirus la sua paura è aumentata

Da quando è venuta fuori questa storia del virus Elettra rivela di essere peggiorata. Si spaventa di tutto e diffida di chiunque. Questo anche quando accanto a lei c’è il bodyguard. Dietro alla scelta di dire no alla foto c’è la volontà di evitare di avere rapporti con chiunque. La ragazza sta cercando di mantenere vive le precauzioni contro il contagio.

Ad ogni modo a parte lo spavento per l’ereditiera tutto sta procedendo bene. Si sposerà il 6 settembre, il suo wedding planner è Enzo Miccio, il più prestigioso tra tutti gli wedding planner italiani. La proposta di nozze è arrivata a dicembre, in occasione del natale, Afrojack è un uomo davvero fortunato.