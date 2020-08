Giorgio Alfieri pungente su Uomini e Donne: “Adesso vanno di moda le mummie” (FOTO)

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, Giorgio Alfieri, ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram. Il ragazzo ha toccato svariati argomenti tra cui dei dettagli inerenti la sua partecipazione a talk show di Maria De Filippi.

In particolar modo, un utente gli ha chiesto se avrebbe piacere a prendere parte al talk show. Un’altra persona, invece, gli ho chiesto se sua figlia Asia avesse interesse a diventare tronista del programma quando sarà grande. Il protagonista ha risposto in modo alquanto perentorio a queste domande. Scopriamo cosa ha rivelato.

Il commento di Giorgio su Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giorgio Alfieri, è tornato in voga nelle ultime ore per essere tornato a parlare del programma della De Filippi. L’ex protagonista di Campioni ha commentato la piega che ha preso il programma dopo la sua partecipazione. Nel caso specifico, un utente gli ha detto che la situazione è completamente cambiata da quando lui è andato via dallo studio. Quando c’era lui, infatti, le puntate erano molto più animate e divertenti. Giorgio non ha potuto fare a meno di trovarsi d’accordo con la persona in questione.

Alfieri, inoltre, ha aggiunto che al momento la redazione del programma preferisce le “mummie”. Il riferimento, ovviamente, non è potuto che andare al modo ironico con cui Tina Cipollari descrive la sua rivale Gemma Galgani. In molti, però, ci hanno visto dietro queste parole anche una velata frecciatina nei confronti della trasmissione. Tuttavia, questa non è stata l’unica risposta degna di nota data dal calciatore in merito alla questione.

Alfieri e le ambizioni per sua figlia

Un’altra persona gli ha chiesto se sua figlia Asia sia interessata a seguire le orme di suo padre e presentarsi alla corte di Queen Mary. Il protagonista ha detto che farà di tutto per fare il modo di spingere sua figlia a studiare. questa è una cosa per lui davvero molto importante, pertanto, non accetterà un rifiuto da parte della fanciulla. Tuttavia, quando sarà più grande e, potrà intraprendere la strada che riterrà più opportuna.

nel corso del botta e risposta con i fan, Giorgio Alfieri ha parlato anche di questioni che esulano da Uomini e Donne. l’ex tronista, infatti, ha parlato anche della sua carriera intrapresa dopo la fine del programma e dei piccoli problemi fiscali che sembra aver avuto con l’Agenzia delle entrate.