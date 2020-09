Lara Zorzetto, il figlio Leonardo in incubatrice: problemi al parto per l’ex di Temptation Island [FOTO]

Lara Zorzetto ha partorito il piccolo Leonardo

Chi segue Lara Zorzetto sa perfettamente che giorni fa è diventata madre per la prima volta. Dopo il parto, l’ex partecipante di Temptation Island è tornata attiva sul suo account Instagram per condividere con i follower il primo scatto del figlio Leonardo. Una foto differente da quelle tradizionali perché mostra il neonato all’interno di un’incubatrice piena di tubi per respirare.

A quanto pare il parto della nota influencer non è andato nel migliore dei modi e a parlarne è stata lei stessa sul noto social. Il piccolo al momento sta ricevendo delle cure e si dovrà attendere i primi giorni di questa settimana per avere i risultati. La Zorzetto per fortuna può contare sul sostegno dei familiari ed amici, ma in particolare quello del compagno Mattia, conosciuto circa un anno fa. Un grande sentimento che in poco tempo ha fatto si che la coppia mettesse al mondo il loro primo bambino.

Il figlio in incubatrice: il motivo

Attraverso un lungo post su Instagram, Lara Zorzetto mostrando la foto del primogenito Leonardo ha informato i seguaci per quale ragione il piccolo si trova in incubatrice. “Questa magica avventura è iniziata in maniera un po’ diversa da come c’è lo aspettavamo, da come lo era immaginato per tutti questi lunghi mesi”, ha raccontato l’ex partecipante di Temptation Island.

Quest’ultima, inoltre, ha detto che si trovava in ospedale per la solita visita. Ad un tratto sono aumentate le contrazioni al punto tale che non è riuscita nemmeno a finire la rampa di scala e l’hanno ricoverata d’urgenza. “Dopo lunghe ore di contrazioni, travaglio, rottura delle acque e Leonardo all’improvviso si è girato con la testa”, ha scritto l’influencer. Quest’ultima che ha 28 anni ha subito un parto cesareo d’urgenza e non è riuscita a vedere il bimbo fino alla giornata di domenica. (Continua dopo il post)

Le parole di Lara Zorzetto su IG

Sempre sul suo profilo Instagram, Lara Zorzetto ha continuato il suo discorso in questo modo: “Non è la classica storia che lo vedi, te lo danno e tutto sparisce. Io l’ho visto per la prima volta oggi. Lo hanno portato via subito perché non respirava perché ha bevuto del liquido.Ora è sotto piccole cure, e speriamo che martedì tutti i risultati siano tranquilli e che in un paio di giorni con gli occhi lucidi ci possiamo godere il nostro cucciolo”.

L’ex partecipante si Temptation Island ha ricevuto immediatamente il sostegno di altre mamme. Lara e il compagno Mattia si amano alla follia e con molta probabilità dopo che il piccolo Leonardo tornerà a casa potrebbero sposarsi. Il giovane non fa parte del mondo dello spettacolo, infatti non ama apparire molto.