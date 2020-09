Vladimir Luxuria, scoppia la passione con un ex ballerino di Amici: “Il destino ci ha fatti incontrare” [FOTO]

Vladimir Luxuria in love con un ex danzatore di Amici

Sembra proprio che in questa calda e anomala estate 2020 Vladimir Luxuria abbia trovato l’amore. Di recente l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha postato una foto su Instagram che la mostrano in bikini e con alcune dichiarazioni che fanno intendere di avere il cuore impegnato. L’attivista LGBT potrebbe ha un legame molto speciale con un ex ballerino di Amici, lo storico talent show di Maria De Filippi.

A confessarlo è stata lei stessa nel corso di una recente intervista Nuovo, il magazine diretto da Riccardo Signoretti. Una chiacchierata col giornalista dove l’ex naufraga ha confessato che non si tratta di una vera e propria relazione, ma al momento solo di una frequentazione. Il danzatore col quale avrebbe trascorso momenti romantici sarebbe Gennaro Siciliano, ex allievo di ballo nell’edizione del 2008.

Le parole al miele per il ballerino

Intervistata dal settimanale Nuovo, Vladimir Luxuria parlando di Gennaro Siciliano ha confessato: “È un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale. Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche… bacetto”.

Quindi, sembra proprio che l’ex Parlamentare abbia trascorso un’estate piena di emozione e passione al fianco dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Come mostra l’ultima foto che la stessa ha condiviso sul suo account Instagram, l’ex opinionista del Grande Fratello mette in mostra un fisico mozzafiato e una silhouette che senza ombra di dubbio avrà lasciato senza parole al danzatore. (Continua dopo le foto)

Vladimir Luxuria parla di Gennaro Siciliano

Chi segue Vladimir Luxuria da tempo sa perfettamente che quest’ultima è una persona abbastanza riservata. Per tale ragione, l’ufficializzazione del suo flirt col’ex allievo di Amici, Gennaro Siciliano, sia sintomo di una frequentazione che molto presto potrebbe trasformarsi in una vera e propria storia d’amore.

Intervistata dal periodico diretto da Riccardo Signoretti, l’ex Parlamentare ha detto: “Non posso dire di essere proprio fidanzata, ma i momenti con lui sulla Costiera Amalfitana sono stati davvero speciali. Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori. Io ero ospite della manifestazione Letto ad una piazza e sono stata intervistata da Gigi Marzullo di fronte al pubblico del paese. Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve”.