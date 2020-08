Giorgio Alfieri di nuovo single, finita la storia con Silvia Corrias

È finita con un nulla di fatto la storia, molto breve, tra l’ex calciatore Giorgio Alfieri e Silvia Corrias. I due ragazzi, insieme soltanto da pochi mesi, sembravano aver trovato il giusto feeling ed essere legati da un sentimento molto fortee. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto e la relazione ha subìto un definitivo stop.

A dare conferma di essere, in pratica, tornato single è stato lo stesso Giorgio Alfieri. Il ragazzo lo ha fatto in maniera molto semplice e veloce citando, tra l’altro, una nota canzone italiana. Quali siano stati i motivi della rottura, però, non è ancora noto. Cos’ha detto? Vediamolo insieme.

Giorgio Alfieri, un periodo buio e faticoso

Gli ultimi due anni non sono stati molto semplici per Giorgio Alfieri. L’ex tentatore di Temptation Island VIP, infatti, si è visto letteralmente sprofondare nel baratro a causa di diversi problemi economici. Una serie di tasse accumulate e non pagate, infatti, lo hanno portato ad avere un debito di circa 170 mila euro. Lo stesso Alfieri aveva raccontato di aver peccato di superficialità affidandosi ad agenzie che non pagavano le tasse per lui.

A finire nei guai, però, è stato proprio Giorgio Alfieri che, dopo la fine della passione e dell’amore con Martina, la ragazza che aveva scelto a Uomini e Donne, era indebitato fino al collo. Per uscire dal dramma finanziario, il ragazzo ha dovuto vendere diversi dei suoi beni riuscendo, fortunatamente, a rimettersi in carreggiata. Inevitabile, però, il contraccolpo psicologico colmato, negli ultimi mesi, da un amore nuovo, quello per l’ex di Uomini e Donne Silvia Corrias.

Una storia già finita

Giorgio Alfieri aveva ufficializzato la relazione con Silvia Corrias da pochissimi mesi. Erano gli inizi dell’estate, infatti, quando il ragazzo postava sui social la loro prima foto di coppia pubbica confermando di essere innamoratissimo di Silvia Corrias. L’ex di Lucas Peracchi aveva davvero fatto breccia nel suo cuore aiutandolo a superare i contraccolpi del passato tracollo economico.

Proprio come aveva fatto qualche mese fa, Giorgio Alfieri è intervenuto sui social per ufficializzare le novità della sua vita di coppia. Se, però, in precedenza aveva comunicato l’inizio di un amore, adesso conferma la fine della storia. “È stato un bel momento” ha confermato il ragazzo, proseguendo “Finisce qua, canta Caterina Caselli, chi se ne va che male fa”. Insomma, la fine definitiva di una storia che, comunque, resterà impressa nel cuore di entrambi i protagonisti.