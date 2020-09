Eliana Michelazzo furiosa sui social: “Non stavo morendo dissanguata, non ho preso l’ambulanza” (FOTO)

Eliana Michelazzo rientra nella cerchia di persone risultate positive al Covid di rientro dalle vacanze in Sardegna e ad annunciare la sua positività è stata lei stessa dai social. Successivamente, però, le sue condizioni di salute pare si fossero aggravate, al punto che la donna si è recata in ospedale presa dalla paura.

In quel momento, in molti hanno parlato di lei dipingendo uno scenario alquanto devastate. Ad ogni modo, dopo un po’ di giorni, ci ha pensato direttamente lei ad intervenire per chiarire in modo esplicito la questione.

Lo sfogo sui social di Eliana

In queste ore, l’ex agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, ha dato luogo ad uno sfogo sui social a causa di alcuni rumors trapelati in questi giorni sul suo conto. Come tutti i fan sapranno, la donna è stata condotta all’ospedale a causa di una complicazione delle sue condizioni di salute. A destare particolare sconcerto sono state soprattutto alcune affermazioni fatte da lei. Nel dettaglio, la protagonista ha raccontato di aver perso del sangue dalla bocca e di aver avuto difficoltà respiratorie.

A distanza di un po’ di giorni, però, la Michelazzo ha ritenuto opportuno fare un chiarimento. In particolar modo, la protagonista ha detto che non stava morendo dissanguata. Il sangue le era uscito a seguito di forti sforzi fatti per tossire. Tuttavia, la paura e la disperazione l’hanno spinta ad allarmarsi e a correre in ospedale. Inoltre, Eliana ha anche smentito di essere stata portata via con l’ambulanza. (Continua dopo la foto)

Le condizioni attuali della Michelazzo

In merito a questo ha aggiunto che non si sarebbe mai presa gioco dei medici fingendo di essere in condizioni più gravi della verità. Stando a quanto trapelato dai social, pare che lo sfogo di Eliana Michelazzo sia scaturito da alcune critiche ricevute in questi giorni. Nel caso specifico, pare ci sia chi l’ha accusata addirittura di aver finto di avere il Covid. A tal proposito, la donna ha deciso di pubblicare tra le sue Instagram Stories i risultati del referto medico.

Da tali analisi si evince chiaramente che la protagonista sia affetta da Covid-19. Nel suo sfogo, la dama ha anche aggiunto di essere ancora molto debilitata. Nel dettaglio, è chiusa in casa da una settimana e non sta mangiando in quanto non ha per nulla lo stimolo della fame.