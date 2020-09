Uomini e donne anticipazioni: nuovo corteggiatore per Gemma, arriva il sosia di Can Yaman

Gemma Galgani si chiarisce con Sirius

Le anticipazioni della registrazione della seconda puntata di uomini e donne sono davvero molto interessanti. Ancora una volta vediamo al centro dello studio per circa due ore Gemma Galgani, altre prese con Sirius. Come tutti sanno la loro frequentazione è terminata circa un mese fa ma entrambi hanno ancora molte cose in sospeso.

Fuori dagli studi, invece, la torinese ha fatto un’esterna con il sosia di Lamas, sceso dalle scale apposta per lei. All’interno tutti hanno attaccato Nicola Vivarelli, accusandolo di non essere mai stato interessato alla dama ma di volere un pò di notorietà.

A uomini e donne arriva il sosia di Can Yaman

Come ben sanno gli appassionati, quest’anno Maria De Filippi ha deciso di cambiare alcune regole a Uomini e donne. Il trono classico e il Trovo over sono stati uniti e ogni giorno andrà in onda un solo trono. Per quanto riguarda i ragazzi, durante la registrazione sono stati eliminati molti corteggiatori e corteggiatrici. Armando Incarnato non ha perso tempo e subito ha chiesto il numero di una donna del parterre. Tra i due sembrava esserci un ottima sintonia ma pare che lei lo abbia ‘scaricato’ per uscire con le sue amiche.

Dopo un lungo chiarimento con Pamela Barretta, Enzo Capo si è fatto avanti con Valentina, ma quest’ultima ha preferito non mettersi in mezzo ai suoi casini per rispetto dell’amica. Il mancato tronista Blanda che Roberta aveva chiesto di far rimanere durante la registrazione non era presente ma in ‘cambio’ c’era il giovane molto simile all’attore di Daydreamer. Il sosia di Can Yaman aveva attirato l’attenzione anche di Tina Cipollari che ha chiesto a Maria di farlo accomodare al centro per ammirarlo meglio.

Le nuove troniste di Ued

Le nuove troniste scelte dalla redazione per questa stagione di uomini e donne sono davvero molto interessanti. La prima si chiama Sophie ed ha 18 anni. Nella vita ha fatto già molta esperienza ma non le è mai mancato nulla, sopratutto l’amore dei suoi genitori.

L’altra si chiama Jessica ed ha 29 anni. Malgrado la giovane età, la ragazza ha già un bambino di 5 che ovviamente è tutta la sua vita. La sua storia è molto complicata e lo stesso si può dire del suo passato. Ha deciso di andare via di casa molto presto trasferendosi a Milano con pochi euro, sperando di trovare fortuna. Di professione, oltre a fare la tatuatrice lavora anche alle Poste.