Brad Pitt innamorato di Nicole, ma lei è una donna sposata e lo rimarrà

Brad Pitt è protagonista di uno dei gossip più ghiotti di quest’estate. I giornali americani, infatti, hanno confermato recentemente che l’ex marito di Angelina Jolie avrebbe una nuova relazione d’amore. La donna con cui il bell’attore si è legato è la modella tedesca Nicole Poturalsky di cui, pare, si sia innamorato al primo sguardo.

Se nelle prime ore ci si è concentrati sulla notizia in sé, con il passare dei giorni ci si è concentrati sui particolari. Ed è così che è sbucato un dettaglio non indifferente. La donna di cui Brad Pitt si è innamorato è già sposata. Il matrimonio della modella tedesca, però, pare sia molto “aperto” alle novità.

Brad Pitt, amore a prima vista

Sarebbe da un annetto circa, secondo le indiscrezioni più attendibili, che Brad Pitt e Nicole Poturalsky si frequentano. Solo ultimamente, però, come anticipato, sono trapelate le prime foto della coppia intenta a godersi una lussuosa e, di certo, dispendiosa vacanza in una bella località della Francia meridionale dove l’attore ha una grande villa. Chi li ha visti insieme è pronto a giurare che il feeling tra i due è innegabile e che Pitt pare proprio aver perso la testa.

Era l’agosto del 2019 e galeotto fu il tour per la promozione di C’era una volta a.. Hollywood. Brad Pitt incontrò in quell’occasione, per la prima volta, la bellissima modella tedesca rimanendone letteralmente ammaliato. Quello non è stato il solo incontro dei due. La bella Nicole, infatti, è volata negli USA dopo alcune settimane e avrebbe incontrato di nuovo Pitt.

Un matrimonio aperto

Se quella appena raccontata ha tutto il sapore di una bellissima storia d’amore appena sbocciata, esiste un dettaglio importante da non sottovalutare. Il Daily Mail, infatti, ha rivelato che Nicole è una donna sposata e, quindi, non completamente libera. Il marito sarebbe Roland Mary, uno degli imprenditori più noti nel settore della ristorazione tedesca. Non solo! Nicola è anche mamma (ma questo era già trapelato) di un bimbo di 7 anni.

Il matrimonio tra Nicole Poturalsky e Roland Mary non pare destinato a finire, nonostante la relazione della donna con Brad Pitt. A quanto pare, infatti, l’unione tra l’imprenditore e la modella sarebbe molto aperta. Conoscenze ed eventuali frequentazioni con terze persone, quindi, non sono da escludere. Ma cosa penserà davvero Brad Pitt di tutto questo? Possibile che non voglia la donna solo per lui? Se ne saprà di più nei prossimi giorni.