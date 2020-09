Eleonora Rocchini ufficializza la storia con Nunzio Moccia, Dalila Branzani sbotta: “Sta facendo la vittima” (FOTO)

Per mesi si è parlato della diatriba tra Eleonora Rocchini e la sua ex cognata a causa di Nunzio Moccia. Quest’ultimo era il fidanzato con Dalila, ma col tempo ha cominciato a nutrire un interesse per Eleonora. Tra i due è sbocciato l’amore e questo ha fatto infuriare la Branzani.

Ad ogni modo, se in un primo momento l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha provato a negare la cosa, adesso è uscita allo scoperto. Su Instagram, infatti, sono presenti dei contenuti nei quali la coppia è felice e serena. A disturbare la loro quiete, però, ci ha pensato Dalila, che non ha potuto fare a meno di dire la sua.

Il video di Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia

Un po’ di ore fa, Eleonora Rocchini ha deciso di ufficializzare la sua storia con Nunzio Moccia, ex di sua cognata. La ragazza ha smesso di “nascondersi” ed ha voluto mostrare a tutti il loro amore. Nella clip in questione, i due si baciano e lei ha descritto il suo compagno come “Ossigeno puro”. Tra i commenti, ovviamente, sono state moltissimo le persone che si sono scagliate contro la fanciulla per aver “rubato” il fidanzato della sorella del suo ex. (Continua dopo il video)

La Rocchini ha replicato solo a qualche commento, in quanto non sta affatto bene dato che ha la febbre. Ad ogni modo, a rincarare la dose di critiche ci ha pensato Dalila. La napoletana, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato delle Stories in cui ha lanciato velenose frecciatine contro l’ex amica e cognata.

Lo sfogo di Dalila e il commento della De Lellis

In particolar modo, ha dichiarato che la persona che l’ha fatta soffrire, adesso sta divulgando una versione dei fatti completamente diversa. Inoltre, ha anche aggiunto che tale individuo si sta divertendo a fare la vittima. Nonostante il nome di Eleonora non sia mai stato fatto esplicitamente, il riferimento è sembrato palese a tutti. L’ex corteggiatrice, però, sta cercando di non dare peso a queste polemiche e di soffermarsi solo su chi le sta augurando cose belle.

Tra coloro i quali hanno speso qualche minuto per commentare il video romantico di Eleonora e Nunzio c’è anche Giulia De Lellis. L’influencer ha voluto augurare ai due piccioncini tutto il bene del mondo e questo ha sicuramente fatto piacere ad Eleonora. La fanciulla ha, infatti, risposto al commento dicendo di volerle molto bene.