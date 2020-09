Nilufar Addati, sono tornati gli attacchi d’ansia, lei si sfoga: “Ritornerò in terapia” (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati, sta affrontando un momento molto complesso a causa del Covid e dei disturbi di ansia che sono tornati a farle visita. La ragazza è sparita dai social per un po’ di giorni, destando subito la preoccupazione generale.

Dopo un po’, però, è tornata per chiarire quanto le sia successo. La protagonista ha detto di non essere stata molto bene in quanto la sua più grande nemica è tornata, ovvero, l’ansia. A tal proposito, la fanciulla ne ha approfittato per fare delle riflessioni in merito a questo delicato argomento.

I disturbi di ansia di Nilufar Addati

Questa notte, Nilufar Addati ha registrato numerose IG Stories nelle quali ha parlato dei suoi disturbi di ansia. La ragazza ha detto che, molto probabilmente a causa di questa quarantena, sta cominciando a riavere tachicardia, difficoltà a dormire e peso allo stomaco. Lei, purtroppo, conosce molto bene questi sintomi, anche se per circa un anno e mezzo l’hanno lasciata in pace. Ad ogni modo, la fanciulla ha attribuito questi problemi al difficile periodo che sta vivendo.

Stare 24 ore su 24 chiusa in una stanza, lontano da tutto e tutti, è davvero pesante. Inoltre, ad aggravare maggiormente il suo stato psicologico sono anche i commenti sgradevoli che sta ricevendo da settimane. Nel dettaglio, molte persone stanno accusando la ventiduenne di essersi data alla pazza gioia in vacanza e di pagarne le conseguenze adesso. Tra gli interventi, però, ci sono anche delle persone che ci sono andate giù in modo particolarmente pesante.

Il ritorno in terapia

A tal proposito, Nilufar Addati ha ammesso che, forse, ha sbagliato lavoro dato che non è abbastanza forte da tenere a bada la sua ansia a causa di persone del genere. Purtroppo, in molte occasioni non riesce a gestire la situazione e si fa sopraffare dai disturbi. Per il momento, però, non può riprendere la terapia presso uno psicologo dato che è ancora positiva al Covid.

Ad ogni modo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto che, non appena potrà, tornerà sicuramente in terapia. Questo è un argomento che le sta molto a cuore, sta di fatto che non è riuscita a trattenere un po’ di commozione. Nilufar ha mandato un abbraccio virtuale a tutte le persone che soffrono dello stesso disturbo e poi ha detto loro di non avere paura ad andare in cura.