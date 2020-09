Teresanna Pugliese, l’amaro sfogo: “Mi accusano di infettare la gente…” [FOTO]

Teresanna Pugliese non è positiva al Covid-19

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Teresanna Pugliese ha realizzato parte delle sue vacanze estive in Sardegna. Un’isola molto ambita da vip e personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo e dello sport. Qualche giorno fa l’ex di Francesco Monte è finita al centro dell’attenzione mediatica perché sul web si è sparsa a macchia d’olio la voce che avesse contratto il Covid-19.

A tal proposito la blogger e giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli l’ha criticata sui vari social network come molti altri pseudo vip che starebbero sfruttando la loro positività del virus per ottenere maggiore visibilità e popolarità sui loro canali IG.

Lo sfogo dell’ex protagonista di Uomini e Donne

Dopo aver sentito le voci di una possibile positività al Covid-19, Teresanna Pugliese è stata costretta a smentire il tutto. Per tale ragione l’ex protagonista di Uomini e Donne ha condiviso su Instagram i risultati del tampone da lei effettuato.

Qualche giorno fa, anche per via delle parole al vetriolo da parte della blogger Selvaggia Lucarelli contro lei e altri personaggi noti ed influencer via social, la ragazza è stata travolta da una serie di polemiche ricevendo messaggi d’odio su IG. In tanti erano convinti che l’ex di Francesco Monte era positiva al Covi-19 e nonostante tutto andasse in giro a destra e manca a divertirsi. Notizia poi risultata non veritiera. (Continua dopo la foto)

Teresanna Pugliese nel mirino di Selvaggia Lucarelli

Qualche giorno fa Nei giorni scorsi Teresanna Pugliese era finita al centro dell’attenzione dei media anche per il suo parere personale su Flavio Briatore. Ricordiamo che quest’ultimo è risultato positivo al Covid-19 così come oltre cinquanta dipendenti del Billionaire, il suo locale in Costa Smeralda, in Sardegna. “Portate rispetto per chi questo virus lo sta combattendo, per chi sta soffrendo e per chi ha già sofferto”, ha affermato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Dopo che Selvaggia Lucarelli ha realizzato delle Stories, la Pugliese non è stata l’unica influencer a precipitarsi su Instagram per difendersi dagli attacchi della blogger. Infatti anche il parrucchiere Federico Fashion Style ha replicato alle accuse mosse dalla giudice di Ballando con le Stelle sul suo caso di positività al Coronavirus.