Oroscopo 1 settembre 2020: grande energia per Ariete, resa dei conti per Bilancia

L’Oroscopo del 1 settembre evidenzia una giornata molto energica per i nati sotto il segno dell’Ariete. Lo Scorpione può risolvere delle questioni in sospeso

Previsioni 1 settembre da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi sarete particolarmente grintosi e sprezzanti del pericolo. Ci sarà una scarsa inclinazione alla diplomazia, pertanto, potreste essere portati anche a dire cose che non pensate realmente. Questo è un buon momento per prendere coscienza dei nostri desideri e fare di tutto per realizzarli.

Toro. Questo periodo potrebbe essere caratterizzato da un cambiamento. L’influenza di Urano vi renderà particolarmente esposti alle novità. Se saprete adattarvi alle situazioni che si presenteranno, non dovrebbero esserci effetti negativi per questo transito. Nel lavoro, occhio alle nuove proposte.

Gemelli. In questo momento sentirete il bisogno di circondarvi delle persone giuste, quelle a cui tenete davvero. Nel lavoro potrebbero aprirsi dei nuovi scenari. Probabilmente sarete spinti a prendere una decisioni importante che ne varrà del vostro futuro. Ricordate, non è mai troppo tardi per cambiare strada.

Cancro. L’Oroscopo del 1 settembre esorta i single a fare attenzione alle nuove relazioni. Cercate di tenere a freno la gelosia e l’impulsività. Le relazioni di coppia, invece, potrebbero essere un po’ burrascose. Evitate di dare luogo a discussioni. Nel lavoro c’è una bella energia positiva, ma starà a voi sfruttarla nel modo corretto.

Leone. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da qualche piccolo imprevisto. Nel rapporto con il partner potreste riscontrare delle falle che genereranno un po’ di malumori. Cercate di essere razionali e di non prendere decisioni affrettate per quanto riguarda il lavoro.

Vergine. I nati sotto questo segno saranno pervasi da una grande voglia di organizzare la propria vita. Oggi sarete precisi e meticolosi e questo vi porterà ad essere molto puntigliosi sul lavoro. In questo momento potete pensare a progetti importanti in amore, quindi, se state pensando di compiere un passo importante, non abbiate paura a farlo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momento di ripresa sia dal punto di vista lavorativo dia emotivo. Le relazioni di coppia tornano ad essere tranquille. Per quanto riguarda il lavoro, invece, se fino a questo momento siete rimasti in silenzio a “subire” d’ora in poi è giunto il momento di farsi avanti senza timori.

Scorpione. Se avete avuto qualche discussione nell’ultimo periodo, adesso potete recuperare. L’Oroscopo del 1 settembre vi annuncia che si avvicina un periodo di chiarimenti. In campo lavorativo ci sono delle questioni da mettere a posto, specie per quanto riguarda la burocrazia.

Sagittario. I nati sotto questo segno sono dominati troppe volte dall’impulsività. Questo potrebbe avervi portato a dire o fare qualcosa che non volevate. Se siete pentiti, non esitate a chiedere scusa. In campo lavorativo, invece, fate attenzione alle persone che vi circondano, potrebbero sabotare il vostro lavoro.

Capricorno. Nel corso della giornata odierna potreste sentire il bisogno di starvene un po’ per conto vostro. Apprezzerete molto la vostra compagnia, più di quella di chiunque altro. Cercate solamente di non trasformare questa esigenza temporanea in qualcosa di definitivo.

Acquario. Ottima ripresa per quanto riguarda le questioni lavorative. Sotto questo punto di vista potrete recuperare ciò che avevate perso nei mesi passati. In amore ci sono delle cose da chiarire, forse non vi stanno bene certi comportamenti del partner, in tal caso, parlatene, vi aiuterà.

Pesci. Nettuno nel segno continuerà a rendervi particolarmente instabili dal punto di vista emozionale. Oggi sarete particolarmente vulnerabili e inclini a cambiare umore e idea rapidamente. In amore siete alla costante ricerca di certezze, mentre nel lavoro potrebbe esserci qualche distrazione di troppo.