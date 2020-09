Uomini e donne, clamoroso ritorno di Fabrizio Cilli: “voglio un confronto con Maria!”

Dopo Uomini e donne arriva Affinity per Fabrizio Cilli

Chi ha sempre seguito Uomini e donne e Gemma Galgani di sicuro si ricorderà di Fabrizio Cilli. L’ex corteggiatore della dama ha deciso di mettersi in gioco nel reality show Affinity, condotto da Giacomo Urtis e Manila Gorio.

Numerosi sono i volti noti dello spettacolo che hanno deciso di partecipare al programma tra cui anche l’ex di Pamela Barretta, Stefano. E proprio da qui che Fabrizio Cilli ha raccontato la sua esperienza nel salotto di Maria De Filippi, lanciando ancora una volta un appello alla conduttrice.

Fabrizio Cilli lancia un appello a Maria De Filippi

Chi ha seguito il percorso di Fabrizio Cilli a Uomini e donne, ricorderà di sicuro la sua brutta figura. La conduttrice televisiva, grazie all’aiuto di Gianni Sperti riuscì a capire che il giovane corteggiatore era interessato alle telecamere e non a Gemma Galgani. Infatti, grazie a dei ragazzi, l’opinionista è riuscito a far confessare al personal trainer il suo peccato con tanto di registrazione.

Maria, davanti all’evidenza, onde evitare altre brutte figure, decise così di mandare via Cilli senza nemmeno farlo parlare. A distanza di due anni, però, Fabrizio ancora non si da pace e ha chiesto di volere un confronto. Ecco le sue parole:

“Vorrei avere un confronto con Maria. Faccio un appello. Non voglio rientrare a Uomini e Donne, ma appunto fare una chiacchierata con lei. Mi piacerebbe chiarire delle cose che alla fine non sono mai state chiarite.”

Il nuovo reality Affinity

Nel nuovo reality Affinity, ci sono persone provenienti da trasmissioni come Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello. Lo scopo del gioco è quello di creare più affinità l’uno con l’altro. Quelli che creano meno affinità vengono eliminati.

Fabrizio Cilli si è detto molto contento di questa opportunità e ha dichiarato che i ragazzi

si sono affezionati a lui. il personal trainer di Montecatini Terme si è messo in luce per quello che è veramente.Tra tutte le prove che ha dovuto affrontare, quella più dura è stata farsi accettare. “Fra tutti ero quello che era stato mandato via da Uomini e Donne”, ha affermato.