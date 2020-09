Al Bano e Loredana Lecciso sarebbero pronti alle nozze: l’inaspettato gesto di Romina Power

Al Bano e Loredana Lecciso pronti alle nozze

A quanto pare Al Bano e Loredana Lecciso sarebbero molto vicini alle nozze. Ma la cosa clamorosa è che Romina Power avrebbe dato la sua benedizione. Fantascienza p pura verità? A rendere nota l’informazione ci ha pensato Nuovo, la rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Sul magazine si legge che il Maestro Carrisi avrebbe organizzato una cena nella tenuta di Cellino San Marco e tra i vari ospiti era presente anche l’ex moglie e il secondogenito Yari. Pare che durante la serata la cantante americana non si sarebbe opposta alla decisione del cantautore salentino di unirsi in matrimonio con l’imprenditrice pugliese. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Romina Power avrebbe dato la sua benedizione

E se fino a qualche settimana fa si parlava di un’opposizione al matrimonio di Al Bano e Loredana Lecciso da parte dei figli avuti da Romin Power (Yari, Cristel e Romina Junior), ora sembra che sia tornato l’armonia in famiglia. “A tavola non si litiga, si mangia…”, ha confessato l’ex soubrette salentina intervistata dal giornalista del magazine Nuovo.

Una cena che avrebbe riportato la pace in famiglia. “Alla cena erano presenti Loredana, il cantante, Romina, Yari e la sua compagna. L’occasione per la rimpatriata è dovuta proprio a loro due, pronti per le presentazioni ufficiali in famiglia”, si legge sul periodico diretto da Riccardo Signoretti, caro amico della Lecciso.

Le informazioni fornite dal magazine Nuovo

Nel frattempo il secondogenito di Romina Power e di Al Bano Carrisi, ovvero il 47enne Yari si è fidanzato con Thea Crudi. Quest’ultima è una performer che ha rubato il cuore del ragazzo dopo la relazione sentimentale avuta anni fa con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. Nella rivista Nuovo li legge anche che la serata sarebbe stata l’occasione per Romina e Loredana di incontrarsi e chiarirsi.

Addirittura la prima ha detto sì al secondo matrimonio dell’ex marito. “Con questa cena è stata superata l’antipatica situazione, che si verifica spesso, per cui la nuova partner di un uomo viene costantemente e fastidiosamente paragonata all’ex ingombrante. Alcune indiscrezioni confermano che a questo punto Romina accetterà il matrimonio tra il cantante e Loredana. Perché la tregua con quest’ultima è ormai siglata”, riporta la rivista di Signoretti.