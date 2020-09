Uomini e Donne, Giulio e Giulia potrebbero essersi lasciati, Deianira: “Non stanno insieme” (FOTO)

Tra le coppie più amate di Uomini e Donne c’è, sicuramente, quella formata da Giulio Raselli e Giulia D’Urso. I due, però, nelle ultime ore stanno generando un po’ di sgomento sui social.

Il motivo di tanto fracasso risiede nel fatto che sembrerebbero non essere insieme. Tutti i fan sanno che la coppia convive, pertanto, il fatto che i due appaiono sui social da soli sta facendo scatenare i gossip. Sulla vicenda è intervenuta l’influencer Deianira Marzano.

I segnali di crisi tra Giulio e Giulia

La coppia di Uomini e Donne formata da Giulio e Giulia potrebbe essere in crisi. Ieri sera, la ragazza è uscita vestita di tutto punto in compagnia di amici. Parte della serata è stata immortalata attraverso le Instagram Stories dell’ex corteggiatrice. La ragazza sembrava in procinto di festeggiare il suo compleanno. L’assenza di lui all’evento, quindi, ha insospettito molto i fan. Deianira ha, quindi, Ho deciso di scrivere in privato alla D’Urso chiedendole cosa fosse accaduto.

Giulia, in modo estremamente tranquillo, ha detto che i suoi amici la stessero prendendo in giro in quanto ieri non è stato affatto il suo compleanno. Questo ha fatto rasserenare la Marzano, la quale le ha poi chiesto dove fosse Giulio. A questa domanda, però, la fanciulla ha preferito non rispondere. La troppa reticenza della giovane, quindi virgola sta facendo credere che tra i due possa essere accaduto qualcosa di importante. (Continua dopo la foto)

Deianira sulla coppia di Uomini e Donne

Andando a sbirciare sul profilo di Giulio, l’ex tronista di Uomini e Donne non compare ma in compagnia di Giulia. il ragazzo sembra alquanto triste è provato. tutti questi elementi hanno condotto l’influenza era Deianira a trarre le somme. la Marzano ha detto che a suo avviso la coppia non sia insieme. La donna, però, ci ha tenuto a chiarire che questo sia solamente il suo punto di vista.

Molto probabilmente, infatti, una volta chiariti dissapori, Raselli e la D’Urso decideranno di fare la pace. Per il momento, però, sempre secondo il parere dell’influencer, i due starebbero attraversando un momento difficile. Tuttavia, la notizia risulta alquanto strana. Solo pochi giorni fa, infatti, la coppia aveva pubblicato delle Instagram Stories nelle quali entrambi sembravano molto affiatati. Raselli non ha fatto altro che prendere in giro la sua compagna In merito alla sua grande paura dei prelievi. Sarà cambiato qualcosa?