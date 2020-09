Il Paradiso delle signore anticipazioni lunedì 7 settembre: tensione tra Gabriella e Agnese

Lunedì 7 settembre 2020, finalmente, tornerà in onda la soap opera Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni ci svelano chi la puntata comincerà con Agnese, la quale sarà molto dispiaciuta per aver nascosto il bigliettino che suo figlio aveva scritto per Gabriella.

Nel corso di tale episodio, continueremo ad assistere alla messa in atto del piano diabolico di Ludovica allo scopo di conquistare il cuore di Riccardo. Grandi novità ci saranno anche per Cosimo il quale si preparerà a fare la proposta di matrimonio a Gabriella.

Spoiler 7 settembre: il piano di Ludovica

Nella puntata del 7 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore avrà l’umore a terra per avere assistito all’avvicinamento tra Cosimo e Gabriella. Sua madre Agnese, dal canto suo, si sentirà molto in colpa per aver messo i bastoni tra le ruote a suo figlio. Proprio per tale motivo, la sarta chiederà conforto in Rosalia. La donna comincerà a valutare l’ipotesi di consegnare il biglietto alla sua ex nuora, anche se sarà ancora molto incerta sul da farsi.

Ludovica, invece, scoprirà che Riccardo continua a essere legato in qualche modo ad Angela. Nel caso specifico, il Guarnieri ha deciso di aiutare la fanciulla a trovare il piccolo Matteo. Per non dare nell’occhio, la Brancia fingerà di prendere a benvolere la decisione del suo fidanzato. i membri del grande magazzino si preparano per un grande evento benefico, ovvero, quello del primo maggio.

Tensioni al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, però, nell’episodio del 7 settembre si respirerà molta tensione. A rendere inquieto il clima saranno soprattutto Gabriella e Agnese, le quali non potranno fare a meno di nutrire un antipatia reciproca. A sedare la situazione ci penserà a Vittorio, il quale farà un discorso motivazionale molto interessante. Nel frattempo, vedremo che Salvatore sarà sempre più triste lontano dalla sua amata. Allo scopo di sollevare il morale, Armando lo inviterà a cena a casa sua.

A sua insaputa, Cosimo farà di tutto per tenersi stretta Gabriella. Nella puntata in questione, infatti, vedremo che sua madre, Delfina Bergamini, si presenterà al Circolo con una splendida sorpresa per suo figlio. Nel dettaglio, la donna deciderà di regalare al giovane il suo anello di fidanzamento in modo che possa fare la proposta di matrimonio alla sua amata. Salvatore riuscirà ad impedire che Cosimo gli porti via la sua Gabriella?