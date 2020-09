Karina Cascella contro Antonella Elia, opinionista del GF VIP: “Io sarei stata meglio” (FOTO)

In queste ore, l’influencer Karina Cascella ha risposto ad alcune domande dei fa e tra queste ce ne sono state alcune sul GF VIP e sul ruolo destinato ad Antonella Elia. L’esuberante opinionista non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo dissenso.

La donna si è voluta addirittura mettere a confronto ed ha dichiarato che lei sarebbe stata sicuramente più idonea a ricoprire questo ruolo. Qualcuno l’ascolterà? Inoltre, non sono mancate confessioni su Maria De Filippi e Barbara D’Urso.

Karina contro Antonella Elia

La pungente Karina Cascella si è scagliata contro Antonella Elia e il GF VIP per alcune decisioni prese dai vertici dell’azienda. Tutto è cominciato nel momento in cui un fan le ha chiesto quando ritornerà in televisione. Karina si è limitata a rispondere che manca poco ed ha ammesso che anche lei sente molto la mancanza dei salotti Tv. In seguito, la protagonista è entrata nel vivo della vicenda ed ha detto di non essere d’accordo al fatto che la Elia sia stata scelta per ricoprire il ruolo di opinionista del Grande Fratello VIP.

Nel dettaglio, ha aggiunto che se avessero scelto lei sarebbe stato sicuramente meglio. L’influencer, infatti, ha detto di essere molto più portata per questo ruolo in quanto è sfacciata ed ha sempre la risposta pronta, elementi fondamentali per questo tipo di lavoro. La donna ha concluso la sua risposta dicendo che prima o poi qualcuno si accorgerà delle sue qualità. Nel caso in cui non dovesse accadere, lei continuerà a dire sempre ciò che pensa. (Continua dopo la foto)

Cosa pensa la Cascella di De Filippi e D’Urso

In seguito, dopo aver parlato di Antonella Elia, Karina Cascella ha menzionato due donne che sono state molto importanti per la sua carriera. La prima è Maria De Filippi, da cui ha detto di aver imparato a stare dinanzi una telecamera. La conduttrice le ha insegnato a non farsi prendere dall’emozione ed è stata anche la donna che le ha permesso di diventare conosciuta.

La seconda, invece, è Barbara D’urso. Lady Cologno le ha insegnato a rispettare i tempi televisivi, ad essere rapida nelle risposte ed eloquente nell’esprimere i concetti. Tutte e due, a loro modo, sono persone che sono state in grado di insegnarle tanto e di darle tante opportunità lavorative. Per tale ragione, Karina le porterà sempre nel suo cuore.