In bilico il programma domenicale di Barbara D’Urso: lo scoop di Dagospia

Domenica Live potrebbe non andare in onda

Dopo un paio di mesi di meritate vacanze, domenica scorsa Barbara d’Urso è tornata a Cologno Monzese per iniziare le prove dei suoi programmi. Da settimane su Canale 5 gira lo spot in cui Carmelita prende il solo sul tetto degli studi Mediaset annunciando l’arrivo di Pomeriggio Cinque, Live Non è la D’Urso e Domenica Live.

E se l partenza dei primi due è ufficiale, uno da lunedì 7 settembre e l’altro da domenica 14, per quanto riguarda Domenica Live ci potrebbero essere delle novità, ma in negativo. Stando ad un rumor diffuso da Dagospia, la presenza del contenitore della domenica pomeriggio di Canale 5 potrebbe essere in bilico nel palinsesto 2020/2021. In poche parole, secondo Roberto D’Agostino il format potrebbe essere in bilico. Per quale ragione?

La clamorosa indiscrezione del portale Dagospia

C’è da dire che le ultime due stagioni di Domenica Live non hanno di certo brillato negli ascolti. Inoltre, il fatto che il format spesso viene registrato e poi passato per diretta non è piaciuto per niente al pubblico da casa. Poi la presenza di Domenica In di Mara Venier ha dato il colpo di grazia finale al punto che i vertici di Mediaset si sono visti costretti a posticipare la messa in onda dalle 14 alle 17: 20 per evitare lo scontro diretto.

E se in questi giorni la presenza del contenitore domenicale di Canale 5 sembra più che certa, ora Dagospia ha lanciato una bomba mediatica che ha lasciato tutti di sasso. Ecco quanto si legge sul portale di Roberto D’Agostino: “Avvertite Carmelita D’Urso che mentre lei gira video in cui parla con i suoi orsi di peluche, in Mediaset stanno iniziando grandi manovre. Si sussurra che il prossimo anno la domenica pomeriggio potrebbe essere appaltata a qualcun altro…”. Verità o nuova bufala?

Barbara D’Urso riparte con Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso

Quindi, stando all’indiscrezione di Dagospia Domenica Live potrebbe essere sostituito da un’altra trasmissione televisiva. Quale? Al momento non si hanno altre informazioni e non è detto che lo scoop del sito risulti poi veritiero.

La cosa certa, al momento, che da lunedì 7 settembre dalle 17:10 sino alle 18:45 ripartirà la nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Anche quest’anno si occuperà molto dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Mentre la domenica successiva, ovvero il 14, in prima serata ripartirà il talk Live Non è la D’Urso.