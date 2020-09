Uomini e Donne news, Giulia D’Urso e Giulio Raselli sono in crisi? L’ex corteggiatrice esce sola

Giulia D’Urso e Giulio Raselli sono in crisi?

Giulia D’Urso e Giulio Raselli è una coppia che si è formata nella passata stagione del Trono classico di Uomini e Donne. Infatti i due ragazzi, lui reduce dal no della Cavaglia, Dalla si sono conosciuti e scelti nel dating show che ripartirà su Canale 5 lunedì prossimo e da qual momento in poi non si sono mai più separati. Al momento l’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono in vacanza in Puglia, dove vivono il padre e la madre della ragazza.

I due stanno trascorrendo delle serate tra amici, ma anche lunghe giornate al mare godendosi a pieno e sopratutto insieme questi ultimi scorci d’estate. Ma di recente qualcosa dev’essere andato storto tra loro. Infatti nella giornata di lunedì la giovane si è mostrata attraverso delle Stories su Instagram sola soletta. Infatti, al su fianco non era presente Raselli che di solito è sempre vicino alla sua amata, mentre faceva serata con degli amici.

L’ex corteggiatrice di U&D risponde alla Marzano

Di conseguenza in tanti pensano che tra Giulia D’Urso e Giulio Raselli potrebbe esserci aria di crisi. I due infatti, da un po’ non si mostrano più insieme su Instagram. A scatenare l’indiscrezione ci ha pensato l’onnipresente influencer Deianira Marzano. Quest’ultim, infatti, si è domandata: “Come mai è il compleanno di Giulia D’Urso e tu stai a casa a fare il Raselli dormiente?”.

Ovviamente la donna ha lanciato la voce con un tono sarcastico. La Ma la risposta della D’Urso non è tardata ad arrivare. Infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è espressa solo sul fatto che non fosse davvero il suo compleanno. “No, non era il mio compleanno, solo uno scherzo tra amici”, ha chiosato la giovane.

L’indiscrezione dell’influencer Deianira Marzano

E se la stessa ex corteggiatrice di U&D aveva messo a tacere le voci di una possibile crisi col fidanzato, Deianira Marzano è tornata a parlare di Giulia D’Urso e Giulio Raselli. Infatti, attraverso delle Stories su Instagram, la nota influencer ha detto ai suoi follower: “Ragazzi, Giulia mi ha risposto ma non ha detto nulla su Giulio”.

Ma lo sfogo della donna campana non è terminato qui. Infatti ha continuato in questo modo: “Per me loro hanno litigato e non stanno insieme“. Ovviamente quella della Marzano è solo un’ipotesi. Ad oggi né Giulia D’Urso e nemmeno Giulio Raselli hanno smentito la notizia di una loro possibile crisi.