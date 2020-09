Karina Cascella al veleno su Gemma Galgani: “Dovrebbe imparare a stare da sola…”

Karina Cascella al veleno su Gemma Galgani

Qualche giorno fa sono state registrate le prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne. Stando alle prime anticipazioni possiamo dirvi che Gemma Galgani si è fatta un lifting al viso e ha litigato furiosamente con Nicola Vivarelli. Al momento nessuno ha visto il volto della storica dama del Trono over, tuttavia sul web e sui vari social network sono arrivate nei suoi confronti una serie di feroci critiche. Tra questi anche la nota opinionista di Barbara D’Urso ed ex corteggiatrice Karina Cascella.

Attraverso delle Stories su Instagram, la donna ha risposto in modo ironico alle domande che i suoi follower le hanno fatto riguardo la piemontese. Sembra proprio che l’ex di Salvatore Angelucci sia contraria alla scelta di Gems nell’aversi ritoccato il viso. Infatti le ha dato il seguente consiglio: “Penso che dovrebbe imparare a stare da sola“.

La critica dell’opinionista sul possibile lifting della dama torinese

Nelle ultime ore Karina Cascella è stata chiamata in causa dai suoi seguaci di Instagram che le hanno chiesto un parere sul lifting a cui si sarebbe sottoposta Gemma Galgani. Ci conosce e segue l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sa perfettamente che è una donna senza peli sulla lingua. In pratica dice in faccia ciò che pensa e spesso viene attaccata per questo suo modo di fare.

Parlando della frequentazione della dama torinese del Trono ver e di Nicola Vivarelli, l’opinionista della D’Urso ha detto che Gems si comporta come una persona di un’età differente alla sua. “Penso che dovrebbe cominciare a rendersi conto di essere una signora di 70 anni”, ha scritto la Cascella ai suoi follower.

Karina Cascella consiglia a Gemma un uomo della sua età altrimenti da sola

Non è la prima volta che Karina Cascella critica il comportamento di Gemma Galgani. Già in altre occasioni l’opinionista di Barbara D’Urso, che tra l’altro non sa se quest’anno sarà presente, aveva espresso il suo pensiero sulla storia con il 26enne Sirius.

In quell’occasione l’ex di Angelucci aveva consigliato la piemontese di cercarsi un cavaliere della sua età. Oppure di rimanere da sola considerando che in questi dieci anni di permanenza al parterre senior tutte le sue frequentazioni sono finite male. “Cercarsi un compagno adatto alla sua età e imparare a stare da sola che non sarebbe poi così male visti i risultati raggiunti fino ad oggi”, ha concluso la Cascella su Gems.