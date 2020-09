Simona Ventura, l’amara confessione sui social: “Sto soffrendo per te…”

Simona Ventura prende le difese della Sardegna e del suo popolo

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, gran parte degli italiani ha realizzato le proprie vacanze estive nel Bel Paese. Pochissimi sono volati all’estero, mentre in tanti hanno visitato le città turistiche italiane e soggiornato nelle località marittime dello Stivale. Una delle mete più ambite è stata la Sardegna che nelle ultime settimane è finita al centro dell’attenzione a causa dell’aumento vertiginoso di casi di positività da Coronavirus.

Uno dei casi più eclatanti è quello del Billionaire che ha visto contagiati non solo il proprietario Flavio Briatore, ma anche una sessantina di dipendenti e vip che si sono recati lì. Di recente Simona Ventura ha utilizzato il suo account Instagram per dire la sua sulla gogna mediatica a cui l’isola del Mediterraneo è stata sottoposta negli ultimi giorni. Per tale ragione la professionista torinese ha fatto una triste confessione sul noto social network. Infatti ha espresso la sua vicinanza al popolo sardo: “Sto soffrendo per te, terra di Sardegna, e per le ferite che ti stanno procurando”.

Il messaggio di solidarietà della professionista torinese

In questi ultimi giorni oltre a Simona Ventura anche altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno preso le difese della Sardegna considerata l’untrice d’Italia. Per tale ragione l’ex padrona di casa dell’Isola dei Famosi ha voluto dare un messaggio un messaggio all’isola e a tutti i suoi abitanti.

Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, la compagna di Giovanni terzi ha detto: “Questo pensiero va alla terra nella quale ho vissuto tanti momenti importanti della mia vita”. Un gesto di solidarietà della professionista Rai che si è aggiunto agli altri dimostrati di recente.

Gli abitanti della Sardegna ringraziano Simona Ventura

Qualche giorno fa, nel corso di un’intervista ad un noto magazine, Simona Ventura aveva detto la sua sulla reunion tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Ora, invece, intervenuta sul suo account IG ha preso le difese della Sardegna. Una Terra che ultimamente è fornita nel calderone a causa dell’aumento vertiginoso di contagi da Covid-19.

Dopo le parole di conforto, gli abitanti dell’isola hanno voluto ringraziare la compagna di Giovanni Terzi, prossimo al Grande Fratello Vip 5. “Grazie Simona. E’ tutto così ingiusto, non ce lo meritiamo”, hanno scritto dei sardi sotto il post di SuperSimo.