DayDreamer – Le Ali del Sogno, il produttore della soap turca svela: “Non avrà un seguito…”

DayDreamer – Le Ali del Sogno non avrà un seguito

Dallo scorso giugno al posto del dating show Uomini e Donne va in onda la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Lo sceneggiato di Canale 5 sta riscuotendo un grande successo a livello d’ascolti al punto che Mediaset l’ha promossa in prima serata. Il primo appuntamento è previsto per lunedì 7 settembre. Il merito di questi risultati è senza ombra di dubbio riconducibile ai due protagonisti, ovvero Can Yaman e Demet Ozdemir.

Il primo riveste i panni dell’affascinante fotografo Can Divit, mentre la seconda nella giovane aspirante scrittrice Sanem Aydin. Purtroppo, dopo le due stagioni che sono andate in onda in Turchi un paio d’anni fa non ci sarà un seguito. A renderlo noto è stato lo stesso produttore turco, Faruk Turgut. Quest’ultimo, infatti, nel corso di una recente intervista ha confessato: “DayDreamer non avrà un seguito”.

Le dichiarazioni del produttore turco Faruk Turgut

Senza ombra di dubbio il grande successo di DayDreamer – Le Ali del Sogno è dovuto alla complicità tra Can Yaman e Demet Ozdemir. A confessarlo è stato lo stesso produttore dello sceneggiato turco Faruk Turgut. Quest’ultimo, che precedentemente ha già lavorato con l’attrice che interpretata Sanem Aydin, parlando dei due ha detto che sin da subito ha pensato di farli lavorare insieme.

Intervistato dal portale Gossip e Tv, il professionista ha detto: “Non mi sbagliavo, sono diventati un’ottima coppia”. In pratica l’uomo ha unito solamente queste due persone e fuori è venuto un contenuto apprezzato da milioni di telespettatori in tutti Paesi in cui è andato in onda, in primis in Italia.

Faruk Turgut orgoglioso che DayDreamer sbarca in prima serata

Intervistato dal noto portale italiano, il produttore Faruk Turgut su DayDreamer – Le Ali del Sogno ha confessato: “Il più grande successo di Daydreamer è l’armonia di Can e Demet e l’energia che creano insieme. Ovviamente assieme al potere della storia”. Il professionista ha detto anche che il suo personaggio preferito della serie turca è il fotografo Can Divit: “Un personaggio speciale e molto amato. Can è un attore che migliora costantemente se stesso“.

L’uomo non si aspettava minimamente che Mediaset facesse sbarcare la soap opera in prime time su Canale 5. A tal proposito ha asserito: “Il successo in Italia mi rende molto felice. Ci rende molto orgogliosi che la serie che abbiamo fatto attira il pubblico italiano”.