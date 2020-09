Uomini e Donne, voci di una crisi tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso: le parole della coppia

Da giorni si dice sui social che Giulio e Giulia si siano lasciati. Ecco le parole dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice

Uomini e Donne: Giulio Raselli e Giulia D’Urso in crisi?

Abbiamo conosciuto Giulio Raselli l’anno scorso a Uomini e Donne. Lui era un corteggiatore di Giulia Cavaglia ed è riuscito ad arrivare fino alla fine, ma poi la tronista ha deciso di scegliere il suo rivale Manuel Galiano. Come spesso accade, la redazione ha deciso di offrirgli il trono, ma prima ha anche fatto l’esperienza da tentatore a Temptation Island.

Ebbene, da tronista era molto indeciso tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso, arrivata per lui a percorso ben avviato ma che è riuscita a stregarlo in poco tempo. Infatti, il giorno della scelta ha confessato a Giulia di amarla. Dopo un paio di settimane trascorse a casa dei genitori di lei in Puglia, la coppia ha iniziato la convivenza a Valenza, dove lui vive e lavora.

Dopo sette mesi di relazione, però, sono iniziate le voci di crisi. A preoccupare poi i fan della coppia è stato il fatto che Giulio abbia lasciato la Puglia, mentre Giulia sia rimasta ancora con la famiglia. Lei sui social ha mostrato cene e momenti con amici e familiari, ovviamente senza il fidanzato.

Le parole della coppia

Dopo giorni di insistenza di queste voci, dopo mille domande dei fan sui loro profili privati di Instagram, la coppia ha deciso di rispondere. Giulia, ad esempio, ha postato una foto mano nella mano con Giulio e ha scritto che sono ancora insieme “con alti e bassi di una coppia normalissima“. Poco dopo è intervenuto anche l’ex tronista che ha postato una foto con la sua fidanzata.

Giulio ha scritto che se sono felici o sono tristi poco importa perchè l’importante è che sono uno accanto all’altra ed è questo l’essenziale. Lui ha sempre dimostrato molta dolcezza nei confronti di Giulia, sia quando l’ha conosciuta a Uomini e Donne, sia in questi mesi attraverso i social. Forse ci possono essere delle incomprensioni e dei momenti no, ma fino a quando entrambi parlano così, vuol dire che la storia va avanti, non credete?

Nel frattempo vi ricordiamo che Giulio e Giulia hanno avviato un progetto di lavoro insieme. Si tratta di una linea di gioielli a basso costo di argento e zirconi che sta avendo un discreto successo.