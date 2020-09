Sonny Di Meo e Sara Shaimi, segni di crisi, lui: “Mi hanno violato il profilo”, lei: “Abbiamo litigato” (FOTO)

In queste ore i fan di Sonny Di Meo e Sara Shaimi si sono preoccupati in quanto hanno temuto che la coppia potrebbe essersi lasciata. A far scattare questo campanello di allarme è stato un evento che si è verificato sul profilo Instagram dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Dal suo account, infatti, sono sparite tutte le foto in compagnia della sua fidanzata. Questo ha fatto immediatamente pensare che i due si fossero lasciati e, come gesto di stizza, Sonny avesse rimosso tutti i contenuti con la ragazza. La verità, però, sembra sia completamente diversa.

Lo sfogo di Sonny Di Meo

Dopo la sparizione delle foto con Sara Shaimi dal profilo di Sonny Di Meo, molti fan hanno cominciato a scrivere alla coppia chiedendo cosa fosse accaduto. All’ennesimo messaggio, Sonny ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare la situazione. Il ragazzo ha rivelato che qualcuno è entrato sul suo profilo Instagram cancellando tutte le foto. Stando a quanto rivelato dal ragazzo, pare che la persona in questione fosse già in possesso della sua password, pertanto, non avrebbe avuto grossi problemi a compiere il suo “lavoro”.

Il ragazzo si è mostrato molto provato ed arrabbiato sui social, al punto da rivelare di aver compiuto anche un gesto di rabbia. Di Meo ha svelato di avere una mano dolorante a causa, forse, di un pugno dato da qualche parte. Ad ogni modo, per fortuna è riuscito a recuperare il suo account e a ristabilire la situazione. Inoltre, il giovane ha aggiunto che, anche se dovesse lasciarsi con Sara, non compierebbe mai un gesto simile. (Continua dopo la foto)

L’intervento di Sara Shaimi

In seguito, è arrivata anche la versione di Sara Shaimi, la quale ha confermato la versione di Sonny. L’ex tronista ha registrato delle IG Stories in auto con il suo fidanzato ed ha aggiunto ulteriori dettagli alla vicenda. In particolar modo, ha detto che quello che è accaduto ha generato un po’ di tensione nella coppia.

Il motivo risiede nel fatto che Di Meo pare conoscesse la persona che è riuscita ad entrare sul suo profilo. Nonostante la lite, però, i due non hanno mai pensato di interrompere la loro relazione, anzi. Al momento, Sonny si trova a casa di Sara dato che lei è molto impegnata con il suo lavoro da assistente di volo.