Giada Giovanelli di Temptation Island sanguina dal naso: “Ecco mio padre…” [FOTO]

Giada Giovanelli col volto tumefatto su Instagram

Giada Giovanelli, una delle protagoniste della quinta edizione di Temptation Island, qualche ora fa si è fatta vedere attraverso delle Stories su Instagram con il volto sanguinante. La ragazza ha accompagno la foto inquietante delle dichiarazioni che indicherebbero chi sarebbe stato il responsabile di tale aggressione. In poche parole la giovane ha incolpato il padre.

“Ecco mio padre”, è questa la frase che la donna ha riportato sul noto social network. Subito dopo è arrivato un vero e proprio sfogo da parte di Giada che ha dichiarato di essere andata al pronto soccorso e di stare bene nonostante fosse delusa e irritata. Ovviamente i follower della Giovanelli le hanno scritto: “Denuncia tutto se hai sopportato abbastanza, non permettergli di farti male”.

L’ex di Temptation Island accusa suo padre

L’ex partecipante di Temptation Island Giada Giovanelli, Attraverso una Storia su Instagram ha voluto raccontare ai suoi follower cosa le è successo. La ragazza si è mostrata col viso sanguinante, che di certo è un’immagine molto forte e che poco lascia all’immaginazione. Ma quello che hanno lasciato di sasso i follower sono le parole che hanno accompagnato l’immagine inquietante.

“Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il c… . Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma sono molto incazzata”, ha scritto la giovane sul social network. Una vicenda assurda quella della 30enne che fa un decennio sta insieme a Francesco Branco. Ricordiamo che i due hanno partecipato al reality show condotto da Filippo Bisciglia nell’edizione 2018, mettendo alla prova il loro sentimento. (Continua dopo le foto)

1 di 2

La rabbia del popolo del web

Dopo essersi fatta vedere dal suo pubblico social con il viso tumefatto e sanguinante, Giada Giovanelli, nel giro di pochi minuti su Instagram ha ricevuto la solidarietà da parte di tutti coloro che la seguono con affetto. “Anche io ho subito aggressioni da parte di mio padre. Denuncialo”, le ha scritto una seguace.

La cosa certa è che il popolo del web è rimasto letteralmente sconvolto dell’immagine e delle parole scritte dall’ex partecipante di Temptation Island. Inoltre ha apprezzato tanto il suo coraggio perché non è da tutti rendere pubblica una violenza, soprattutto se a causarla è stata il proprio padre.