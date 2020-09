Uomini e Donne: Clarissa Marchese e Federico Gregucci tornano a vivere in Italia

Dopo anni trascorsi a Miami, una delle coppie più amate di Uomini e Donne torna a vivere in Italia. Ecco che cosa ha anticipato l’ex tronista

Uomini e Donne: Clarissa e Federico tornano a vivere in Italia

Vi ricordate del percorso di Clarissa Marchese? L’ex Miss Italia ha affrontato il percorso da tronista a Uomini e Donne tre anni fa. Ha portato alla fine Luca Onestini e Federico Gregucci. Ma la sua scelta era già ben chiara. Infatti, quando è sceso Federico, qualche settimana dopo l’inizio del percorso, è cambiato tutto. Clarissa non è nemmeno riuscita a tenere segreta la scelta fino alla fine.

Dal giorno della scelta, ad ogni modo, Clarissa e Federico sono inseparabili e il loro amore li ha portati a vivere prima a Roma, insieme, poi a Miami, dove lui ha trovato lavoro in ambito sportivo. Dopo quasi due anni di relazione si sono sposati in Sicilia e subito dopo lei ha scoperto di essere incinta.

Da pochi mesi Clarissa e Federico hanno accolto la piccola Arya. Ovviamente la coppia ha risentito molto del periodo di lockdown e non ha potuto andare dalle proprie famiglie e nemmeno ricevere la visita di parenti e amici per mesi. Ma adesso si trovano in Italia per le vacanze, hanno fatto due settimane di quarantena, e hanno dato una bellissima notizia ai loro fan. Torneranno a vivere nel nostro Paese.

I Marchesucci presto a Firenze

Clarissa, attraverso le sue Instagram Stories, ha detto che aveva un annuncio importante da fare. Federico, infatti, si è allontanato da loro qualche giorno per raggiungere Firenze per un accordo di lavoro molto importante. Dal momento che “la cosa è abbastanza ufficiale”, Clarissa è stata molto contenta di dire che presto avranno una casa a Firenze.

Insomma, una delle coppie più amate di Uomini e Donne tornerà finalmente in Italia per la gioia dei fan e anche per quella di Clarissa che preferisce stare vicino alle famiglie. L’avventura in America per la coppia, dunque, si conclude qui.

L’ex tronista, comunque, ha promesso che a breve racconterà tutti i dettagli di questa nuova esperienza lavorativa di Federico, da quanto stanno pensando al trasferimento e come sarà la casa nuova. Nel frattempo Clarissa continua a sponsorizzare prodotti su Instagram e a condividere quotidianamente la sua vita insieme alla piccola Arya. Seguite questa coppia sui social?