Grande Fratello VIP, Andrea Zelletta secondo concorrente della casa (FOTO)

Il Grande Fratello VIP è, ormai, alle porte e in questi giorni stanno circolando molti rumors in merito ai futuri concorrenti, l’ultimo trapelato è quello di Andrea Zelletta. Il ragazzo è conosciuto al pubblico di Canale 5 in quanto è un ex tronista di Uomini e Donne.

A sganciare questa bomba è stata l’influencer Deianira Marzano. La protagonista, solitamente, adopera un linguaggio ipotetico quando distribuisce questo genere di informazioni. In questa occasione, però, è stata alquanto diretta ed ha dichiarato di essere certa di questa notizia.

Andrea Zelletta e il Grande Fratello VIP

Dopo l’ufficializzazione di Elisabetta Gregoraci come concorrente del Grande Fratello VIP, a breve dovrebbe essere reso ufficiale anche il nome di Andrea Zelletta. L’ex protagonista del trono classico del talk show di Maria De Filippi pare entrerà nella casa più spiata d’Italia. Deianira Marzano è stata alquanto certa nel divulgare questa informazione. La donna ha detto che nessuno potrà smentire questa indiscrezione in quanto è sicura.

Andando sul profilo del diretto interessato, però, non ci sono ancora informazioni in merito a queste affermazioni. Il ragazzo sta continuando con il suo lavoro nel mondo della musica e con gli shooting fotografici e del GF VIP non è stata fatta alcuna menzione. Anche la sua storia con Natalia Paragoni, conosciuta all’interno del programma pomeridiano di Canale 5, sembra stia procedendo a gonfie vele. I due sembrano felici e imperturbabili. (Continua dopo la foto)

Gli altri concorrenti e data di inizio del reality

L’esperienza del Grande Fratello VIP, però, è sicuramente molto provante per le coppie, lo sarà anche per Andrea Zelletta e la sua donna? Lo scopriremo solo nell’arco delle prossime settimane. Nel frattempo, andiamo a vedere le altre indiscrezioni trapelate sul reality show. Come i fan già sapranno, la prima concorrente ufficiale è Elisabetta Gregoraci. Tra i papabili, invece, sono presenti i nomi di Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Giacomo Urtis ed altri che, tuttavia, non sono affatto certi.

In merito alla conduzione, invece, essa è stata affidata, ancora una volta, ad Alfonso Signorini. Per quanto riguarda i suoi compagni di avventura, invece, il conduttore sarà affiancato di nuovo da Pupo e dalla frizzante Antonella Elia. In merito alla data d’inizio, invece, essa è prevista, salvo variazioni dell’ultimo momento, per lunedì 14 settembre. La seconda puntata, invece, dovrebbe andare in onda venerdì 18. Non ci resta che attendere gli ulteriori aggiornamenti.