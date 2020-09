Temptation Island, Ciavy a ruota libera sui social: i sentimenti per Valeria e la possibilità di avere un bambino

Ciavy e Valeria sono una delle coppie più chiacchierate e criticate dell’ultima edizione. Ecco che cosa ha detto lui ai suoi fan sui social

Temptation Island: Valeria e Ciavy ci riprovano

Valeria e Ciavy hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Insieme da quattro anni, la loro relazione ha avuto alti e bassi e dei tradimenti. Lei, però, considerava Ciavy “il suo tutto” e avrebbe voluto andare a convivere. Lui, invece, trovava sempre scuse per non fare quel passo importante. Non solo, ma appena entrato nel villaggio ha iniziato a dire di non essere più innamorato di Valeria.

Nel villaggio lui si è divertito parlando con i suoi compagni d’avventura della sua storia ma anche con diverse single. Tutttavia, è stata poi Valeria ad avvicinarsi pericolosamente ad un tentatore, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano. Tra i due c’è stata una forte attrazione, tanto che si sono baciati una sera sotto le coperte. A quel punto Ciavy ha chiesto il falò di confronto immediato e, dopo un monologo molto agitato di lui, si sono lasciati.

Ma dopo alcuni giorni Ciavy ha richiamato Valeria scusandosi dell’aggressività avuta al falò e hanno ricominciato a sentirsi e a frequentarsi. Mentre gli affezionati del programma tifavano per la coppia Valeria e Alessandro, lui ha fatto un inaspettato passo indietro e lei ha deciso di ricominciare con Ciavy.

Ciavy risponde ai fan

Qualche settimana fa, dunque, Valeria e Ciavy hanno annunciato sui social un nuovo inizio per la loro relazione. Valeria non voleva avere il rimpianto di non averci riprovato e lui si è accorto di essere davvero innamorato di lei. Infatti, questo è proprio quello che ha detto sui social rispondendo alle domande degli utenti.

Ciavy ha scritto di essere tanto innamorato di Valeria e che riuscirà a convincere chi non ci crede. Dopo il percorso a Temptation Island è cambiato molto e ha capito che se si vuole che un rapporto funzioni si devono trovare degli accordi.

Tuttavia, a quelli che gli hanno chiesto se vorrebbe diventare papà ha risposto che al momento non ci pensa perchè ha altri sogni, ma “un giorno chissà”. Anche Valeria al momento non ci pensa perchè lei ha già una bambina avuta da una precedente relazione. Ma entrambi amano i bambini, quindi in futuro se ne riparlerà.