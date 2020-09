Ilary Blasi e Chanel Totti in una chat a luci rosse, la rabbia di Totti: “Ti piace mia figlia? Ti sfondo”

Scoperto e segnalato alle autorità un gruppo Telegram per scambiare fotografie a luci rosse di Ylary Blasi e Chanel Totti.

A quanto pare non c’è limite al peggio. Le foto pubblicate dal settimanale Gente che mostravano il lato b di Chanel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi sembrano aver innescato una reazione a catena. Infatti, la vicenda è sfociata addirittura nel creazione di un gruppo pedopornografico che vede protagoniste proprio le due donne del calciatore. Nella chat creata e poi cancellata sulla piattaforma Telegram gli utenti si sarebbero scambiati foto intime comprese quelle ritoccate della show girl e di sua figlia 13enne.

Ilary Blasi e Chanel Totti finiscono su Telegram

ll gruppo sconcertante che vede protagoniste Ilary Blasi e Chanel Totti è stato scoperto e segnalato alle autorità competenti dalla community Facebook dedicata alle donne “I have a voice“. Attraverso un post pubblico su Facebook l’associazione ha portato allo scoperto la chat. Quest’ultima, composta da 31 membri, era nata con l’intento di condividere foto private e commenti a sfondo sessuale.

All’interno della chat, secondo le testimonianze riportata dalla community, circolavano le immagini anche della madre Ilary e altre foto di carattere pornografico e pedopornografico di altre vittime. La segnalazione ha portato alla chiusura immediata del gruppo e alla segnalazione alle autorità. Gli utenti ora potrebbero avere conseguenze legali per la condivisione del materiale e di conseguenza andare a processo.

Da settimane sul web, gli internauti si stanno interrogando su quanto stia accadendo a Chanel. Dopo la copertina della rivista dedicata alla 13enne e la “denuncia” della famiglia Totti sull’uso delle foto si è aperto un vero e proprio caso mediatico. (Continua dopo la foto)

La rabbia di Francesco Totti

Dopo il duro sfogo di Ilary Blasi nei confronti della direttrice di Gente, anche Francesco Totti è sceso in campo a difesa di Chanel. Il noto calciatore ha risposto ad alcuni complimenti un po’ troppo espliciti da parte di un follower durante una diretta su Instagram. A gamba tesa, papà Totti non le ha mandate a dire: “Pietro ti piace mia figlia? Ti sfondo Pietro, non scherziamo. Sono geloso, lei è mia”.

Tempo fa era toccato ad Aurora Ramazzotti essere accostata continuamente alla splendida madre Michelle Hunziker, con paragoni decisamente negativi. Fatto sta che le ha generato più di qualche difficoltà, come lei stessa ha ricordato di recente.