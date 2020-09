One Piece: lo spin-off su Ace sarà disegnato da Boichi

Come avvenuto per altri celebri manga pubblicati su Shonen Jump (e non solo) anche One Piece godrà di uno spin-off, incentrato su Portuguese D. Ace. Il nuovo manga sarà disegnato da Boichi, già conosciuto per Sun Ken Rock e Dr. Stone. Shueisha (casa editrice di Jump) ha deciso di allargare la storia del manga di Eichiro Oda.

Di recente, il mangaka ha ribadito come la sua “opera magna” sia destinata a terminare tra quattro o cinque anni, ma la fama di One Piece è destinata a vivere ancora per molto tempo. Oda-sensei ha creato un universo fantasy immenso, al pari di quello di altri autori quali Hajime Kanzaka e il suo The Slayers. Di conseguenza, è normale come un solo fumetto non possa contenere le storie complete di tutti i personaggi.

One Piece: le riviste speciali per espandere l’universo

Negli ultimi anni, sono state create alcune riviste di approfondimento legate a One Piece. Sicuramente la più famosa è One Piece Magazine. La creazione di questi giornali ha favorito la creazione di light novel (romanzi) dedicate a personaggi molto amati dal pubblico come Nico Robin e Trafalgar Law.

Una light novel ha avuto come protagonista anche il fratellone di Rufy, Ace. Il personaggio, comandante della seconda flotta di Barbabianca, è morto durante la guerra a Marineford, ma il suo ricordo è più vivo che mai. Proprio per questo, Boichi disegnerà un manga dedicato al figlio di Gol D. Roger.

Il lavoro di Boichi

Boichi avrà il compito di trasporre a fumetto il romanzo One Piece Novel A, che ha come protagonista proprio Ace. Tramite il promo che sponsorizza l’uscita del numero 10 di One Piece Magazine, veniamo a sapere che il primo capitolo del manga sarà lungo 54 pagine, di cui tre a colori. Come leggiamo da Everyeye, il manga dovrebbe trasporre la prima parte del romanzo originariamente scritto dall’autore Sho Hinata. Al momento, non è dato sapere se il manga, dopo il primo capitolo, continuerà a essere disegnato da Boichi oppure sarà scelto un nome diverso.

Il manga di Oda prossimo alla conclusione?

I fan di One Piece sono curiosi di conoscere la sorte di Rufy e della ciurma Mugiwara. Il protagonista riuscirà a diventare il nuovo re dei pirati? Da qualche mese si parla di una possibile conclusione dell’opera. A l di là delle varie voci di corridoio, di recente Eichiro Oda ha confermato come il manga sta per entrare nel suo arco finale. Al momento non abbiamo una data precisa, ma Oda ha confermato di avere già in mente come dovrà concludere la storia.